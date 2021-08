Mauricio Macri fulminó a Cristina Kirchner por hablar de República de Morondanga

Esta mañana el expresidente Mauricio Macri dialogó con la radio Cadena 3 y le contestó a Cristina Fernández de Kirchner. "Lo que ella llama morondanga da a entender el requisito básico para el desarrollo, que es que seamos confiables, creíbles", aseveró.

Ayer la vicepresidenta había descalificado la gestión de Macri y criticó los reclamos de la oposición respecto a valores republicanos. "Hoy me vienen a hablar de la república. Y aquella qué era. Los que conformaron mesas judiciales con algunos integrantes hoy prófugos. Ninguno de nosotros se fue del país para eludir la acción de la Justicia. Todos pusimos el cuerpo. ¿Qué república era aquella? República de morondanga era. Eso era", aseveró el martes Cristina Kirchner en Avellaneda.

Pero Macri no tardó en salir a responder y aseguró que durante su gobierno los líderes del mundo vinieron al país. “Teníamos un compromiso con la transparencia, la inversión y la modernización. Nos quieren hacer creer que eso no existió, porque una parte de la bomba nos explotó, pero la educación mejoraba, el narcotráfico no estaba más, había obras por todos lados y se exportaba cada día más. Por algo vinieron los líderes más importantes del mundo y nos felicitaban”, señaló Macri.

Peor al mismo tiempo cargó contra el kirchnerismo y dijo que es la versión "más salvaje" del peronismo. "El kirchnerismo secuestró al peronismo en su conjunto para llegar al poder", manifestó.

Por otro lado, remarcó que no está defendiendo su gestión sino "un rumbo para el país" y volvió a cargar contra el "populismo". "El peor virus que predica el populismo es la resignación ", manifestó.

Por último sobre la acusación de Cristina Fernández de Kirchner de que el macrismo usó la Justicia para perseguirlos, dijo que él es el perseguido. "Están tratando de mandar a la quiebra a mi familia. Los que hacen el famoso lawfare son ellos", finalizó.