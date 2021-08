Luis D'Elía estalló contra Alberto Fernández por culpar a Fabiola Yáñez

El piquetero kirchnerista Luis D'Elía criticó en duros términos al presidente Alberto Fernández por las fotos del festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos.

"Fui procesando de a poco la foto, chequeando si no era una fake news, chequeando las reacciones en la Rosada y también indagando en mi propia historia. A nivel general, quiero decir que esa foto es un error, ese cumpleaños fue un error", comenzó su descargo D'Elía.

"No estoy de acuerdo ni con juicio político, ni con destituciones, ni con ninguna de esas barbaridades. Ahora sí, está bueno haber hecho un pedido de disculpas, pedido de perdón. Cuando uno se manda una cagada, lo que tiene que hacer es pedir perdón. Y la verdad que a la hora de pedir perdón la volvió a embarrar, porque terminó echándole la culpa a la piba, a la compañera. En ese sentido, hay que hacerse cargo. Fue bastante desafortunado el pedido de disculpas", consideró el piquetero.

Luis D'Elía se cruzó con militantes kirchneristas por sus mensajes contra Alberto Fernández.

"Fue una cagada el cumpleaños, una cagada la foto y una cagada el pedido de disculpas. Yo me acordé que por los días de la foto, un mes antes, murió mi mamá. Y fue muy duro, fue muy duro porque no pude verla", recordó D'Elía.

"El protocolo prohibía que hiciéramos velatorio, no pudimos velarla. Mi compañera tuvo que pelear a brazo partido con el juzgado para que me permitieran ir a enterrarla. A enterrarla pudimos ir cuatro personas", agregó el dirigente piquetero.

El mensaje que publicó D'Elía cuando estalló el escándalo.

"Mi vieja tenía 11 nietos, yo tengo cinco hijos, pudo ir un solo hijo mío, una sola hija, cuatro nietos no pudieron despedir a la abuela. Fue muy duro. A mí que me tocó vivir ese protocolo tan terrible, tan duro, a la hora de pedir que uno de los seres más amados como mi mamá... y ver que cuando nosotros enterrábamos a nuestra vieja en estas condiciones, los muchachos hacían fiesta de cumpleaños, la verdad me rompió mucho las pelotas", completó D'Elía en su programa de Radio Rebelde.