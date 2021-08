Jorge Lanata cuestionó a Fabiola Yañez y Alberto Fernández tras su festejo: "Se creen..."

Jorge Lanata cuestionó en durísimos términos al presidente Alberto Fernández por sus declaraciones sobre el festejo en Olivos de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez durante la etapa más restrictiva del aislamiento obligatorio, al asegurar que ambos "se creen parte de una casta superior" que "se cree mejor que nosotros".

"No fue un error. Tampoco fue culpa de Fabiola, o en todo caso no solo de ella. ¿Por qué hicieron esto? Se creen parte de una casta superior y creen que pueden hacerlo. Es muy argentino aquello de ‘una ley para nosotros y otra para la gilada’. Nosotros somos la gilada y ellos son el poder", arremetió el conductor en su editorial del programa PPT Box, emitido anoche en el canal El Trece.

En ese sentido, Lanata sostuvo que en esa casta política "se creen mejores que nosotros" y puso como ejemplo el vacunatorio VIP. "La impunidad, por un lado, y los privilegios, por otro, han consolidado a los políticos en una casta, por lo que pueden festejar sus cumpleaños sin preocuparse si está bien o mal. No fue una fiesta clandestina: fue una fiesta de la casta", manifestó.

Asimismo, consideró que "a muchos les preocupa lo que se llama la antipolítica, y nadie desprestigia más a los políticos que los mismos políticos".

Respecto a Alberto Fernández, Jorge Lanata aseguró que "ya tiene su peor castigo con sí mismo", porque "la gente vio que el rey está desnudo y de eso no se vuelve". Por ende, señaló que "no alcanza con pedir disculpas", y si bien manifestó que "nadie pretende que vaya preso por eso", se sumó al pedido de Martín Lousteau: "No estaría mal que hiciera un laburo social como probation".

"No hay país posible si todo da lo mismo. Si esta causa termina en un juez venal y se disuelve entre los cajones de Tribunales, la casta va a reafirmar lo que cree sus derechos. La palabra del presidente no existe más. Podría recuperarla solamente si se dispone a afrontar las consecuencias de sus actos", concluyó.