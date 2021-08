Alberto Fernández, a los gritos: "No me van a hacer caer por el error que cometí"

El presidente Alberto Fernández encabezó esta tarde la puesta en marcha del Centro Universitario de la Innovación (CUDI), que funcionará en la localidad bonaerense de González Catán, en un edificio construido por el municipio de La Matanza.

En un enérgico discurso, el jefe de Estado volvió a referirse al escándalo por el festejo de cumpleaños de su mujer Fabiola Yañez en la Quinta Residencial de Olivos en plena cuarentena y, a los gritos, enfatizó: "No me van a hacer caer por el error que cometí", al tiempo que manifestó: "El único responsable por la cena soy yo".

Asimismo, agregó "Todo el fin de semana me la pase leyendo lo que decían los hipócritas y recibiendo el cariño de la gente. Cuanto más me criticaban más contento estaba. Paso algo que no debía pasar. Me disculpe ante el pueblo. Es a los únicos que les debo una disculpa".

"Dijeron que le eche la culpa a mi compañera y no es cierto. Me hago cargo y doy la cara. El único responsable soy yo, el presidente debe dar el ejemplo y pedir disculpas", señaló.

También se refirió a la oposición, y en concreto a la gestión de Mauricio Macri y expresó que "nunca" deberá tener que pedir disculpas "por no abrir hospitales o por haber endeudado a los argentinos por generaciones".

Por otro lado, respecto al acto que se llevaba adelante, Alberto destacó: "Es un día para celebrar, es un día peronista. Lo que siempre se les exigió a los trabajadores es que sus hijos se fueran a estudiar a otras ciudades. En los años de Néstor empezamos a pensar de otra manera".