La oposición, con gusto a poco: críticas luego de las excusas de Alberto Fernández

Desde todos los sectores llovieron críticas hacia el presidente Alberto Fernández por su "explicación" sobre la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yañez, en plena cuarentena estricta en el país. El jefe de Estado se escudó en su esposa para justificar el escándalo, al afirmar que "el 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, ella convocó a una reunión, un brindis con amigos que no debió haberse hecho".

Además, agregó: "No ocultamos nada, pero esto lastimó a mucha gente", en referencia a la foto que se filtró del festejo realizado en la Quinta de Olivos.

Tras estas palabras de Alberto, desde la oposición no dudaron en salir con los tapones de punta contra el mandatario.

Los diputados mendocinos Alfredo Cornejo y Luis Petri fueron los primeros en reaccionar en las redes sociales.

El ex gobernador de la provincia afirmó: "El presidente @alferdez dijo que no le gusta ocultar nada, pero no explicó por qué mintió y aseguró que la foto no era en la Quinta de Olivos. Su explicación no es la que merecen los argentinos".

En tanto, Petri escribió: "Dice @alferdez que no ocultaron nada, pero hasta ayer decían que solo tenían reuniones de trabajo, después que #LaFoto había sido trucada y ahora que fue 'una reunión que no debió haberse hecho' es la misma lógica que uso en el vacunatorio vip con el 'saltarse de cola' IMPUNES".

Y agregó: "Violaron la cuarentena. No usaron barbijo. Ni tuvieron distancia social. Ocultaron la reunión. Ocultaron la foto. Dijeron que era trucada. El Presidente sigue culpando a la oposición. Este Gobierno se roba las vacunas y culpa al policía que los descubre".

En tanto, el diputado cordobés Luis Juez resaltó: "Se nos rieron en la cara, nos faltaron el respeto, nos denigraron, nos humillaron, nos condenaron a vivir 18 meses encerrados mientras ellos estaban de joda. Sr. Presidente, si nadie es más que nadie, en vez de pedir disculpas pague como se debe sus culpas. #UnJuezparaAlberto".

En el mismo sentido, la mendocina Claudia Najul destacó, citando al presidente: "No se puso a disposición de la Justicia, no se reconoció como violador de la ley y volvió a ponerse por encima de todos: "Trabajo de presidente". Más que nunca, los poderes del Estado y las urnas deben darle una lección a un hombre que luce enajenado y gobierna fuera de órbita".