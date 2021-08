Sergio Berni cargo contra los jueces y los trató de "vagos y cómplices"

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, informó esta noche que intervino la comisaría 4ta. de Florencio Varela tras el tiroteo entre narcos que terminó con tres personas asesinadas y anunció el refuerzo de efectivos de fuerzas especiales para garantizar la seguridad en la zona.



"La comisaría 4ta.(de Florencio Varela) la he intervenido porque me parece que es lo que corresponde y tenemos que investigar si hay algún tipo de nexo (con los narcos)", dijo esta noche a la prensa el funcionario provincial al encabezar la llegada de los refuerzos.

El ministro arribó al lugar pasadas las 19 en un camión de la fuerza especial denominada Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), del cual descendieron unos 50 efectivos.

La llegada de los efectivos fue aplaudida por los vecinos presentes, al punto que uno de ellos dijo a Crónica TV que lo hacía porque "no son corruptos", mientras otro pidió por la Gendarmería Nacional Argentina (GNA).

“El 28 de julio, hace menos de un mes, pedimos la detención de uno de los que está señalado como autor de todo esto. El juez todavía no nos dio los allanamientos, acá tienen la causa: siete allanamientos hemos pedido y en uno de ellos está la persona señalado como autor”, dijo el ministro acerca del caso.

“He puesto preso a jefes de policías y he puesto preso a jueces federales. No tengan dudas, no me va a temblar el pulso para poner preso a algún policía que tenga algo que ver con esto”, expresó Berni al hablar con familiares de las víctimas.

“Si los vecinos quieren una investigación, vamos a hacer una investigación porque es lo que corresponde”, indicó.

Además, Berni agregó de forma tajante: “Esta es la Justicia que tenemos. No sabemos si los jueces no nos dan los allanamientos porque no quieren trabajar y son vagos, porque no tienen la capacidad para llevar adelante una investigación o porque simplemente son cómplices. La verdad es que nosotros estamos acá porque tenemos ese compromiso con la familia, con todo el barrio y con todos los bonaerenses”.

Respecto al despliegue de los uniformados, el funcionario explicó que la UTOI fue preparada "durante esta pandemia, es una fuerza de proximidad, una fuerza especial, que tiene que ver con el acercamiento, con trabajar en estos lugares".

Por último, Berni señaló que en el transcurso de la tarde se habían librado "las órdenes de detención" de los acusados de integrar la banda narco.

Imágenes del tiroteo: