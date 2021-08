Quién es Lucio Yapor, el militante de la Juventud Peronista que reemplazará a Facundo Moyano

La renuncia de Facundo Moyano a su banca en el Congreso fue una sorpresa para muchas personas, aunque otros ya anticipaban un desenlace negativo entre el hombre fuerte de Sergio Massa en la Cámara de Diputados y el kirchnerismo. Al haber renovado su banca en 2019, al exlegislador aún le quedaban dos años de mandato y su remplazo será un militante de la Juventud Peronista de Chivilcoy.

Tras el portazo del hijo del histórico dirigente de Camioneros, Lucio Yapor debería ocupar la banca hasta el 2023, así lo determina la ley de Paridad de Género. El ignoto excandidato del Frente de Todos de 37 años es padre de dos niñas y estás casado. Según medios de Chivilcoy, se desempeñó como peón rural durante muchos años y actualmente trabaja junto a su padre en un estudio contable.

Quiero compartir con ustedes mi decisión de dejar mi banca en la Cámara de @DiputadosAR. pic.twitter.com/xH4qfVmaIr — Facundo Moyano (@Facundo_Moyano) August 12, 2021

"No podemos conformarnos con un país que tiene un índice de pobreza de más del 40% y una informalidad laboral del 50%, frente a un mercado que no genera empleo formal hace más de 10 años", sostuvo Moyano durante su carta de despedida en Twitter y agregó: "Como peronista que lucha por la movilidad social ascendente, voy a redoblar mi compromiso para combatir la precarización laboral en el sector privado y público, porque no puede haber justicia social si hay argentinos sin trabajo o argentinos con trabajo y sin derechos".

Yapor ocupaba el puesto 27 en la lista con la que el Frente de Todos se presentó en las elecciones de 2019 y ahora llegará al Congreso. En las redes sociales destacan que el futuro diputado es amante del karate y comenzó su militancia en la Juventud Peronista en su adolescencia.