Un sindicalista “trosko” busca sacarle votos a los K en el Gran Buenos Aires

Desde hace tiempo que la izquierda combativa no logra romper su techo electoral y tampoco puede presentar una propuesta unificada. Sin embargo, el Frente de Izquierda de los Trabajadores se ilusiona este año en la provincia de Buenos Aires debido al mal momento que atraviesa el oficialismo por el malhumor social y la pérdida de poder adquisitivo. “Vamos a sacarle muchos votos al kirchnerismo en los barrios populares, la gente está decepcionada y perciben que somos un voto castigo”, dicen con pragmatismo un dirigente del FIT abandonando la dureza ideológica que caracteriza a ese espacio.

Si bien el trotskismo criollo vuelve a poner al frente de la lista de Nicolás del Caño y Romina del Pla, la novedad es la irrupción del dirigente más popular y mediático de la izquierda que es Rubén “El Pollo” Sobrero. “Logramos convencerlo para que salga a la cancha y se transforme en el gran protagonista de la campaña”, dice un vocero saliendo del dogmatismo. Pese a que encabeza la lista como primer senador provincial por la Primera con nulas chances de entrar, la estrategia es que recorra todo el Gran Buenos Aires junto al resto de los postulantes del FIT aprovechando sus dotes mediáticas y buena onda con la gente.

Nicolás Del Caño busca volver al Congreso.

"El Pollo siempre fue reacio a los cargos políticos, lo suyo es la militancia de base en el sindicalismo combativo, pero entendió que lo necesitamos con una candidatura testimonial”, comenta el mismo vocero. Sobrero tiene más nivel de conocimiento que Del Caño y más llegada a la gente. “Habla un idioma común, no se muestra sectario y agresivo como la mayoría de la dirigencia de la izquierda dura que parecen estar enojados siempre”, agrega un encuestador.

Con un look particular y buen manejo del buen humor, “el dirigente sindical clasista puede ser atractivo para los jóvenes y aquellos votantes de Alberto que están enojados, pero no les gusta el PRO, podría ser el Espert del Frente de Todos”, agrega el experto en opinión pública.

Sobrero es el secretario general de la Unión Ferroviaria, seccional Gran Buenos Aires Oeste-Haedo del ferrocarril Sarmiento por la lista Bordó y en oposición a la lista Verde. Militó en distintos sectores en el peronismo de joven y luego pasó a organizaciones trotskistas, además fue candidato a vicepresidente en 2007. Actualmente milita en Izquierda Socialista e integra la mesa nacional del Plenario Nacional del Sindicalismo Combativo.