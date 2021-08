El peluquero de Alberto Fernández rompió el silencio y reveló fuertes secretos

Uno de los involucrados en el escándalo de las visitas en la Quinta de Olivos durante los meses de aislamiento obligatorio, el peluquero Marcelo Cuggini, rompió el silencio y aseguró que fue "solo una vez" a la residencia para cortarle el pelo a Alberto Fernández, quien "no es asiduo a venir a la peluquería" y le paga "de más" por sus servicios.

Asimismo, Cuggini confesó que fue el propio Fernández que le ofreció el subsidio de 600.000 pesos para "sacar a la gente de los planes sociales" y darles capacitaciones para que se inserten en el mercado laboral, aunque tuvo que desistir de cobrarlo porque "me fundí y cerré las escuelas".

En diálogo con el periodista Nicolás Wiñazki en el canal TN, Cuggini explicó que la única vez que entró a Olivos fue en los días previos del viaje de Alberto Fernández a México en febrero de este año. "El Presidente está siempre está con el cabello largo y desprolijo, además de que no es una persona muy asidua a venir a la peluquería. Él me llamó y yo fui", señaló a modo de justificación.

Como si fuera una confesión, el peluquero reconoció que se trató de una práctica indebida en el contexto de aislamiento sanitario, pero que era algo que muchos en su rubro hicieron en su momento para seguir trabajando :"Si bien lamentablemente las peluquerías estaban cerradas, nuestros empleados hacían domicilios y atendían en las casas, aunque no se podía hacer".

Según Marcelo Cuggini, Alberto Fernández es uno de sus clientes habituales desde hace seis años, cuando lo conoció en una reunión del Frente Renovador por medio de Sergio Massa. "Le cobro lo mismo que a todo el mundo (2.000 pesos por un corte a domicilio), pero él me da más: saca la plata de su bolsillo y me la deja dentro del maletín", aseguró.

Alberto Fernández no es una persona adepta a ir a la peluquería, confesó Marcelo Cuggini.

Por otro lado, Cuggini negó haber cobrado el polémico subsidio de 600.000 pesos que le otorgó el Ministerio de Trabajo para una fundación que lleva su nombre y que creó un día antes de la asunción de Alberto Fernández. "Me hubiese gustado cobrarlo porque era un proyecto muy lindo que teníamos con la fundación".

"Recibía muchas consultas sobre si teníamos becas, se lo comenté a Alberto y él me propuso armar una fundación y darme subsidios para sacar a la gente de los planes y tratar de llevarlos al mercado laboral. Me mandó a hablar con (el ministro de Trabajo, Claudio) Moroni e hice los deberes como todo el mundo", detalló sobre cómo surgió la idea de obtener un subsidio, que le propuso el propio presidente. "No me lo dieron porque vino la pandemia, me fundí y cerré las escuelas", remató.

A su vez, Marcelo Cuggini cargó contra su primo, el también peluquero Fabio Cuggini, por denunciarlo públicamente: "Este individuo que me hizo la denuncia no sé porqué tiene tanta saña conmigo, porque yo no tengo ningún problema con él. Al contrario, le da prestigio tener un primo que se quiere ocupar de los pobres".

Consultado por Wiñazki, Fabio Cuggini cuestionó a su pariente: "Es indignante. Con el escándalo de Olivos salió mi nombre pese a no estar involucrado. Yo lo eché como socio porque se equivocó. Si mi primo cometió un ilícito, que lo pague. Me encantaría que Marcelo dé la cara y cuente lo que hizo".