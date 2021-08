Crisis en la Salud: fracasó la reunión entre AMProS y el Gobierno

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS) dio pulgar abajo a la propuesta salarial ofrecida por el Gobierno de Mendoza ya que, aseguran, esta no cumple con las expectativas del personal sanitario de alcanzar un 45%. Sin embargo, desde el Estado provincial esgrimieron que "el pedido de AMProS pasó a ser del 70%" y argumentan que se les ha ofrecido un 40% de aumento. Si bien existen contrastes entre las versiones de uno y de otro lado, lo cierto es que no hubo acuerdo y los trabajadores de la Salud volverían a protestar el próximo viernes.

Tras numerosas jornadas de protestas, incluyendo un paro general de profesionales de la Salud, el Estado provincial decidió sentarse a dialogar con los dirigentes que nuclean al gremio sanitario.

Allí, estuvieron presentes Ana María Nadal, ministra de Salud; Víctor Ibañez, ministro de Gobierno y Lisandro Nieri, ministro de Hacienda. Según indicaron desde el gremio, "no se arribó a ningún acuerdo en cuanto a la propuesta salarial ofrecida, por haberla considerado insuficiente".

En concreto, María Isabel Del Pópolo, secretaria general de AMProS, manifestó a través de un comunicado su opinión acerca de la propuesta: “Queremos señalar que la misma fue solo de un 11% al básico en dos cuotas no acumulables sobre el sueldo de noviembre de 2020, eliminando los dos bonos". Esta versión contrasta con lo informado desde el gobierno de Rodolfo Suarez

“La propuesta salarial enviada por AMProS que contemplaba el 45% de aumento en un solo tramo, el cronograma de pase a planta al régimen 27 de los licenciados en Enfermería actualmente precarizados y de los profesionales que quedan por pasar, los que esperan hace años la mayor dedicación; el no descuento del presentismo por razones particulares; el no descuento de los días de paro; la reglamentación de los adicionales Guardia pasiva, recurso humano crítico y compensatorio; la modificación de la Ley de Residentes a través de la Comisión Negociadora y la necesidad de reglamentar el doble cargo para los profesionales de planta que desempeñan tareas en dos efectores del Estado Municipal, Provincial y Nacional y OSEP, fue totalmente rechazada por el Ejecutivo”, aseveró la dirigente gremial y remarcó que eso no fue aceptado por el gobierno.

Asimismo, la secretaria general convocó a todos los profesionales de la Salud a una Asamblea Interhospitalaria a realizarse este viernes a las 12:30 horas en el Predio de la Virgen, Guaymallén.

El personal de Salud llegó hasta a acampar en el recinto provincial.

La respuesta oficial del Gobierno

El Gobierno de Mendoza salió inmediatamente a comunicar el rechazo de AMProS y marcó diferencias con las expresiones vertidas por el sindicato. "En el inicio de paritarias, el gremio solicitó cláusula gatillo. Actualmente el pedido se convirtió en un 70% de aumento. La Provincia hizo un nuevo ofrecimiento del 40%, con la incorporación de los bonos al básico, más puntos no salariales y el compromiso de retomar las negociaciones en noviembre, el cual fue rechazado por los dirigentes sindicales, sin consultarlo con las bases", manifestaron desde el Ejecutivo.

Y añaden: "En una primera instancia y durante la paritaria de este año, AMProS pidió cláusula gatillo, algo inviable para las arcas del Estado con la crisis financiera que atraviesa Mendoza y el país, a raíz de la pandemia por la covid-19".

De esta manera, el Gobierno considera que el 40% de aumento es una propuesta superadora y cuestionó al gremio por no bajar la propuesta a los trabajadores para su discusión.

Al no aceptar el ofrecimiento del 40%, el Gobierno provincial continuará pagando el aumento acordado en julio, que significa un incremento anual del 29% en 3 tramos: 7% en marzo, 12% en julio y 10% en octubre, y un bono de carácter no remunerativo de $54 mil, pagadero en 12 meses durante el 2021.

Asimismo, el gobernador Rodolfo Suarez dispuso oficialmente, mediante el Decreto 1057/2021, el pago de un bono de $28.000 para profesionales de la Salud, el cual se paga en cuatro cuotas consecutivas de $7.000 cada una. Se percibe en agosto, setiembre, octubre y noviembre.