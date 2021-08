Qué le ofreció María Eugenia Vidal a Mauricio Macri

María Eugenia Vidal ya le pidió al expresidente Mauricio Macri que se sume a las actividades de campaña para demostrar la unidad de la coalición opositora luego de varias semanas de durísimas peleas internas por el cierre de listas.

"A Mauricio Macri ya le pedí que venga a la campaña. Nuestros equipos se van a reunir para coordinar en estos días y seguramente nosotros nos veremos por Zoom. Me gustaría que me acompañara en la Ciudad y al PRO en todo el país", expresó la precandidata a diputada nacional en una entrevista en el programa La Rosca, del canal TN.

En ese sentido, la exgobernadora bonaerense hizo hincapié en la unidad de Juntos por el Cambio y puso como ejemplo la convivencia en la Ciudad con sus rivales en la interna, el liberal Ricardo López Murphy y los radicales disidentes encabezados por Adolfo Rubinstein y Luis Brandoni: "Tenemos unas PASO ejemplares con las tres listas, sin agresiones ni descalificaciones. Hemos entendido en los últimos días que no es momento para debatir entre políticos, sino para que le haga propuestas concretas y realistas a la gente. No veo a candidatos agrediéndose entre sí. Todos entendimos que no era por ahí".

"Juntos por el Cambio se ha consolidado totalmente. Es la primera fuerza opositora en toda la democracia que se mantuvo unida en un gobierno peronista, incluso en los momentos más difíciles. Es una coalición ya no solo electoral sino de gobierno, que llegó para quedarse y es la única que puede ponerle un freno al kirchnerismo para ser alternativa de poder", remarcó a modo de contrarrestar las críticas por las peleas en la interna de la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, María Eugenia Vidal remarcó que a diferencia del kirchnerismo "nosotros sí aprendimos e hicimos una autocrítica de verdad", y añadió: "Creo que ningún gobernador o presidente publicó una autocrítica tan dura como la que hizo Mauricio Macri o la que hice yo. Estamos mostrando en esta elección que aprendimos: ampliamos, escuchamos más, tenemos nuevos candidatos y una representación de otros sectores, lo cual es un avance en sí mismo".

Por otro lado, la precandidata tuvo durísimos cuestionamientos para la gestión de Alberto Fernández, al señalar que "en el último año y medio la gente se sintió abusada por el Gobierno" y que "está cansada de la doble moral, de que nos dijeran que nos quedáramos en casa porque nos iban a perseguir con la ley, mientras ellos festejaban cumpleaños", en relación al escándalo por las visitas VIP en la Quinta de Olivos durante los meses más duros del aislamiento sanitario.

También criticó al gobernador bonaerense Axel Kicillof, acusándolo de representar "el gobierno del no: no podés salir, no podés abrir tu comercio, no podés abrir la escuela"; como también tildándolo del "gobierno de la excusa: 'Ah, pero Macri' y 'Ah, pero Vidal'".