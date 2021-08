Alberto Fernández criticó a los liberales y Javier Milei lo fulminó con un desafío

El presidente Alberto Fernández criticó en duros términos a los liberales en la presentación del plan "Argentina Programa" y le pidió a los jóvenes que le "piquen el boleto" a los candidatos liberales y su discurso.

El principal referente liberal y precandidato a diputado nacional en la Ciudad de Buenos Aires por el Frente La Libertad Avanza, Javier Milei, recogió el guante y salió a contestarle a Fernández desafiándolo a un debate. "¿Querés ver quién termina con el boleto picado?", disparó Milei en redes sociales.

"POBRECITO: @alferdez ¿Querés hacer un debate conmigo y ver quién termina con el boleto picado? ¿Estás con ganas de recibir una lección sobre política, economía y valores morales? Lo único que me da vértigo es que después terminarás perdiendo lo poco que aún te queda de autoridad", fue la desafiante respuesta que Milei publicó en su cuenta de Twitter.

En el acto en el que criticó a los liberales, Fernández aseguró: "Hay liberales que hablan de libertades, pero son muy conservadores. En el fondo lo que les proponen a los chicos es que salgan y luchen contra los que les dijeron que se queden en sus casas, pero cuando salgan a la calle dejen que todo siga funcionando como estaba. A esos liberales píquenles el boleto, muchachos y chicas. Ese discurso lo conozco bien. La libertad esa es para algunos y es catástrofe y penuria para millones".

La polémica surgió luego de que el sábado Milei llevó a cabo su primer acto de campaña y reunió a miles de jóvenes, lo cual preocupa especialmente al Gobierno por la pérdida de votos en ese grupo etario. La convocatoria se llevó a cabo bajo el lema "Ellos contra Nosotros".

Javier Milei desafió a un debate al presidente Alberto Fernández.

"Hay que derrumbar el modelo defendido por la casta política, que lo único que ha generado es transformar el país más rico del mundo en uno de los países más pobres del mundo. Hoy comienza la reconstrucción de la Argentina. El año pasado festejaba acá mi cumpleaños y me comprometía a que me iba a meter en política, que me iba a meter en el barro para sacar a los políticos con patadas en el culo", aseguró Milei en su discurso.

"Nosotros, quienes queremos el liberalismo, nos basamos en el respeto irrestricto del proyecto de vida del otro, basado en la vida, en la propiedad y la libertad. Los otros decían que amaban a los pobres, pero los multiplicaron", agregó el economista liberal.

"Les pido que nos acompañen en esta revolución moral, para ir a una sociedad que quiera vivir con el fruto de su trabajo. Primero estamos los que nos rompemos el orto laburando, no la casta política. No es una tarea fácil, pero yo no vine acá a guiar corderos, yo vine a despertar leones", cerró Milei.