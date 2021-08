Alberto Fernández cargó contra la oposición con ironías y chicanas

Alberto Fernández apuntó con chicanas este martes contra la oposición en un acto en Quilmes donde inauguró 100 obras públicas en distintas provincias. "A mí no me vengan con el coaching a explicarme dónde estoy parado”, indicó.

"En estos días estuve haciendo zapping escuchando múltiples voces. Alguien repetía 'hay que estar cerca de la gente, junto a la gente, no hay que olvidarse de la gente, hay que estar atentos de la gente'. Se ve que algún coaching le dijo 'hablá de la gente', estaba claro", comenzó diciendo con ironía el presidente al hablar de la oposición.

Y añadió: "Pensaba que cuando tenés que repetir tanto lo de escuchar a la gente y estar al lado es porque no estás acostumbrado a escucharlo, hablarle y estar al lado".

En un mensaje de campaña, manifestó: "Nosotros no hablamos de la gente, estamos con la gente, nosotros somos la gente, nacimos con el pueblo y somos parte. No me tiene que venir ningún especialista en coaching a explicarme dónde estoy parado".

En horas de la tarde, más precisamente a las 18, Alberto le tomará juramento a Jorge Taiana, nuevo ministro de Defensa, y a Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo Social.