Paula Oliveto terminó indignada con Santiago Cafiero

La diputada nacional Paula Oliveto expresó su indignación con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, tras la intervención de este último en el Congreso, señalando que el funcionario "nos sobraba y faltaba el respeto" a la oposición, y lo acusó de convertir su presentación en una "cuestión tribunera" donde el oficialismo festejaba "las barrabasadas y mentiras que estaba diciendo".

"Estoy indignada. Cafiero no respondió nada. Nos sobraba y faltaba el respeto. Terminó siendo una cuestión tribunera donde ante cada respuesta la bancada oficialista aplaudía como si tuviéramos que festejar las barrabasadas y las mentiras que estaba diciendo" el jefe de Gabinete, resaltó Oliveto en declaraciones al canal TN.

En ese sentido, señaló que "en la Argentina hay 100.000 muertos por covid-19 que no van a volver y no nos tenemos que bancar la soberbia de un gobierno berreta que no puede justificar sus políticas públicas y que se la pasa referenciando al gobierno anterior".

Paula Oliveto.

"Le preguntamos de economía, políticas electorales, temas de integridad, exportación, Hidrovía e inflación, pero nada. Siempre referenciando a Macri, faltándonos el respeto y tratándonos como si fuéramos las peores personas. Eso es negarnos la posibilidad de hablar y lo que representamos, cuando la Argentina no es toda kirchnerista", detalló.

Oliveto enfatizó sobre lo que consideró una actitud "despectiva" de Cafiero hacia Juntos por el Cambio: "Si todo es una basura y no hay posibilidades de explicar qué están haciendo con la plata de todos, no hay futuro y siempre ganan los autoritarismos. Estamos viendo un gobierno autoritario que cercena al que piensa distinto, a la oposición y a los medios".

De todos modos, la diputada opositora explicó que "cuando contestan así desde el Gobierno, es porque no quieren que hablemos de lo que realmente le está pasando al argentino: que no llega a fin de mes, que el sueldo no le alcanza para nada, que la inflación le comió sus ingresos, que tiene miedo a que lo maten o lo asalten".

"Cuando hablás tanto de tu pasado, es que no podés rendir cuentas de tu presente y no podés proyectar el futuro", reflexionó.