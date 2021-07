Los 6 conceptos destacados del discurso de Alberto en la Cumbre

El presidente Alberto Fernández participó en la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, donde instó a profundizar "el consenso" para "preservar" los intereses comunes del Mercosur, que a su juicio es el "camino más racional" para tomar decisiones que no perjudiquen a ninguno de los Estados miembro del bloque.

Participé en la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur en la que realizamos el traspaso de la presidencia pro témpore a Brasil.



1. "El consenso es el camino más racional para preservar nuestros intereses comunes, fortalece la convivencia y pone sobre la mesa de debate cuánto nos necesitamos unos a otros", afirmó.



2. "Llegar a un espacio común de acuerdo que contribuya a la concordia y al diálogo", dijo al traspasar la presidencia Pro Tempore a Brasil.

3. "Nos están mirando nuestros pueblos, en un momento histórico donde las divisiones de América Latina sólo pueden fomentar debilidad, fragmentación, polarización, disgregación de energías comunitarias y fisuras de proyectos grandes y generosos", remarcó el Presidente.



4. "Siempre se respetó el Tratado de Asunción, basado en el pleno compromiso de los valores democráticos y de libertad. Estos valores van más allá de constituir un espacio económico común y una plataforma cohesionada de inserción internacional. Son los cimientos que hacen que nuestros pueblos sientan que son parte de ese proyecto, ciudadanos con identidad común, de un Mercosur con mirada de futuro", afirmó.



5. "Se reorganizan las cadenas globales de valor, con un comercio mundial más influenciado por consideraciones geopolíticas y de seguridad nacional. Y se hacen intentos, no siempre exitosos, de revivir el multilateralismo", recordó. El resultado de estos procesos "no será necesariamente el de una reversión de la globalización, sino el de una economía mundial más regionalizada".



6. "Solos, alimentaremos el espejismo de una vana prosperidad. Unidos, podemos consolidar un Mercosur creativo, que avanza de la mano de sus Pueblos, y no se corta sólo imponiendo visiones unilaterales", reflexionó el presidente Fernández.