Radicales esperan la reciprocidad del PRO...¿sentados?

La semana pasada fue de algarabía y optimismo para los radicales de todo el país. Por primera vez en mucho tiempo tienen posibilidades reales de discutir mano a mano con sus socios de Juntos por el Cambio por el manejo de las candidaturas y las posibilidades electorales en los principales distritos del país, fundamentalmente en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires.

"No entienden que esto cambió. No somos un partido que lo único que hacía es dar explicaciones por el fracaso de Fernando De la Rúa", se enoja un dirigente que sabe que ahora su partido está en mejores condiciones que las que tuvo cuando participó de las PASO de 2015, cuando Ernesto Sanz casi actuó de candidato "testimonial" contra Mauricio Macri.

Estos radicales festejaron como un gol la renuncia a su candidatura de Elisa Carrió. Están molestos por sus declaraciones contra Facundo Manes. "No tienen nada que ver con lo que nos dicen Andrés De Leo y Maricel Etchecoin cuando nos juntamos los referentes de los cuatro partidos", deslizan con malicia y verdad.

Desde Maximiliano Abad para abajo sostienen que es una "locura creer que ellos (por el PRO) pueden hacer como si no existiéramos. Los años pasaron, nosotros entendimos que rol teníamos en Juntos por el Cambio y ahora ellos deben hacerlo. Estamos mano a mano".

Facundo Manes será candidato del radicalismo.

La Convención radical de la Provincia de Buenos Aires fue un éxito en varios sentidos para los máximos dirigentes del centenario partido. Pudieron conciliar los intereses con los representantes de la oposición interna y nadie se salió del libreto preestablecido de ungir a Facundo Manes como candidato a diputado nacional y autorizar las negociaciones con el PRO, la Coalición Cívica y el Peronismo Republicano para las próximas elecciones.

Inclusive fue muy proporcional la manera en que se distribuyeron los cargos en la misma, contemplando a dirigentes provenientes del sector que representa a Gustavo Posse y Martín Lousteau, que sacaron el 45% de los votos en la pasada interna. Ahí llamó la atención la designación como vicepresidente de Malena Barro, esposa del actual presidente del bloque de senadores de Juntos por el Cambio, Roberto Costa, quien propiciaba, con su partido vecinalista, el arribo de Diego Santilli como candidato a diputado bonaerense.

De hecho sus allegados, que acompañan a Diego Kravetz en Hacemos, preparan un nuevo acto mañana con el vicejefe de gobierno porteño en Lanús, donde Kravetz es jefe de Gabinete y próximo candidato a intendente en reemplazo de Néstor Grindetti.

La paz que sobrevoló la convención radical tiene que ver, también, con el nuevo ánimo que habita entre los referentes partidarios y sus correligionarios en cada rincón provincial. Suponen que Manes es su carta ganadora y todos se alistan para representarlo en los 135 municipios. De hecho se especula que entre mañana y pasado el neurocientífico se reunirá con Posse en su primer mano a mano entre los dos. El camino previo lo habían dado Gastón Manes al recibir en sus oficinas a Federico Storani y Juan Manuel Casella, hace una semana. El radicalismo es optimista de cara a las próximas elecciones.

El optimismo que muestran los radicales se transforma en temor en los distritos donde el PRO domina la escena y las intendencias. Saben que, obligados a disputar una interna contra el poder local, sus posibilidades son más que limitadas. Además, después de mucho tiempo sin ejercicio para ser poder, se les torna muy difícil colocar figuras destacadas en los municipios, mucho más en los del conurbano.

Esa debilidad, sin embargo, no distiende la preocupación de los intendentes que hace rato, también, no saben que es la competencia interna y mucho menos "el fuego amigo" que pueden recibir. En épocas de trols y redes sociales, un porcentaje importantísimo de la elección se resuelve el día de la elección. Ahí nunca se sabe la capacidad de daño que pueden tener radicales enojados y peronistas con ansias de volver al poder territorial. Todavía no se rompieron todos los túneles que unían a cuando los primeros manejaban el poder y los otros hacían de oposición.

A pesar de todas las negociaciones y las charlas mano a mano, aún no se resolvió una cuestión nada menor. Jorge Macri no se dio por enterado, y no lo hará, que muchos ya no lo ven en la cancha de los candidatos. Presidente del PRO bonaerense, festejó el ingreso de Manes dentro de Juntos por el Cambio e hizo crecer los rumores de un acuerdo con los radicales en todas las secciones electorales.

Traducido a la cuestión política, en las "secciones" se nominan los senadores y diputados provinciales que representarán a la oposición en las próximas elecciones e ingresarán en la legislatura bonaerense. Y, según como terminen las negociaciones, se puede dar la situación que en la Primera Sección Electoral, la zona noreste del Gran Buenos Aires, Jorge Macri, Posse y Joaquín De la Torre terminen trabajando en conjunto.

Esto daría que los distritos que más votos pusieron para Juntos por el Cambio en todas las elecciones negocien con los radicales las condiciones que impone Horacio Rodríguez Larreta.