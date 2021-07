José Thomas habló de lo que pasará con la virtualidad tras en el futuro

El director general de escuelas, José Thomas, explicó esta mañana qué pasará con los alumnos una vez que termine el receso invernal. Lo hizo durante la presentación del nuevo programa tecnológico llamado "Mendoza Futura" que busca formar a estudiantes a través de herramientas tecnológicas.

Además, intentará mejorar la educación técnica de las ingenierías. "Ya hemos empezado con estas iniciativas. Estamos desarrollando un curso de programación full stack, donde se anotaron 9 mil mendocinos. Ahora estamos pensando en los que tienen 15 años, para así generar habilidades relacionadas a la robótica, la programación y la biotecnología", contó el ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié.

La palabra de José Thomas

El director general de Escuelas asistió a la presentación y, al dialogar con la prensa destacó el rol de la escuela en ocasiones como la expuesta: "A partir del regreso del receso invernal, vamos a llegar a las a escuelas con la oferta para ver qué chicos son los que van a poder acceder a este primer piloto. Con los datos que tenemos de sus trayectorias, vamos a saber quiénes son los que tienen mejor perfil y vamos a invitar a las directoras a sumarlos a este proyecto".

"Son tres niveles, pero la idea es empezar con un piloto para ver cómo funciona e ir aumentando niveles no solo de programación, sino también de electrónica y otras áreas", fueron sus palabras.

Respecto de el orden de prioridad para establecer quienes serán beneficiados con este programa, Thomas indicó que "no están determinadas las prioridades. Tiene que ver con los chicos que estén interesados y que tengan el perfil".

Virtualidad pospandemia

El inevitable cambio estructural educacional que trajo la pandemia de coronavirus derivó en la implementación de la virtualidad como único método de enseñanza en diversos casos. Es por ello que, a medida que avanza el ritmo de vacunación a nivel mundial, la discusión sobre la utilización de esta metodología comienza tomar fuerza. En un contexto que sugiere que la bimodalidad no será un asunto anecdótico, José Thomas se refirió a lo que depara el futuro: "Creo que la palabra virtualidad se va dejar de usar. Sí creo que la tecnología no va a abandonar la escuela nunca más. De hecho, hace falta sumar más infraestructura para tener mayor tecnología en la escuela". Y agregó: "En los cursos más grandes, la forma de trabajo presencial y no presencial pasará a ser natural".

Por otro lado, el titular de la Dirección General de Escuelas de Mendoza fue consultado por una posible modificación de las currículas en escuelas secundarias, donde -considerando las nuevas demandas tecnológicas- expresó que durante el segundo semestre será trabajado el tema. "Creo que hoy la transformación de la secundaria no pasa solamente por la currícula, sino que es mucho más completa. Esto es un granito de arena", dijo.