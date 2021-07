Indignado, Jorge Lanata cargó duro contra el Gobierno por las restricciones de viajes al exterior

Jorge Lanata abrió su editorial del programa PPT Box con una fuerte crítica al Gobierno nacional por las nuevas restricciones de viajes al exterior, al cuestionar a quienes promueven estas medidas y tildan de 'antipatria' a las personas que salieron del país en las últimas semanas.

"Hace unos meses empezó a estar mal salir de la Argentina. Hay 45.000 personas varadas en el exterior. Para el Gobierno son turistas, pero eso es mentira, porque la mitad salió por laburo, y un 6% corresponde a gente que se fue a vivir a otro lado", expresó el comunicador.

En un tono inusualmente serio, Lanata culpó al gobierno de Alberto Fernández de imponer un pensamiento contrario a la idea de viajar al exterior: "Se critica salir, creo que estamos un poco locos. El razonamiento es un poco enfermo. ¿Cuál sería el problema de que salieran? ¿Desde cuándo no se puede salir? No hay nada que explicar. Es increíble como el kirchnerismo siempre logra imponer un razonamiento donde la culpa siempre es del otro y nunca es de ellos".

"Dicen 'traidor a la Patria el tipo que salió a vacunarse afuera' ¿Están todos locos? ¿Cuál es el problema si el tipo va con su plata a vacunarse afuera?", se preguntó, y en ese sentido lo comparó con el escándalo de las vacunas para dirigentes políticos que estalló en marzo pasado: "La vacunación VIP duró unas semanitas y pasó, pero el problema del que se va a vacunar afuera, todavía sigue".

A su vez, Lanata prosiguió: "Es muy fuerte lo que está pasando. Cómo nos vamos acostumbrando a que determinadas cosas sean normales, y no lo son. No está bien que uno no pueda tener la libertad de salir, entrar o hacer lo que carajo uno quiera".

"Estoy harto de explicar, no tengo más ganas de aclarar. Nos pusieron en situación de explicar como si fuéramos culpables de algo, cuando lo peor es que los que tienen que explicar, no lo hacen", advirtió Lanata en relación a los que considera como los responsables del manejo de la pandemia, como el exministro de Salud, Ginés González García: "Por ejemplo, Ginés aparece en un video comiendo tapas en Madrid, y es él el que tiene que explicar".