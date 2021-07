Nicolás Trotta se mostró en contra de que no se cumpla el distanciamiento en las aulas

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, enfocó en el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sus críticas sobre la decisión de volver a la presencialidad plena en las aulas. El funcionario le pidió que "reflexione y cumpla la norma" que se fijó en el Consejo Federal de Educación en donde se establece respetar distanciamiento social en las escuelas.

Mendoza es otra de las zonas del país donde se iniciarán las clases de forma presencial sin distanciamiento, pero solo será en el nivel inicial. Sin embargo, desde el Gobierno de Rodolfo Suarez esperan ampliarlo a todos los ciclos durante agosto.



"Estamos discutiendo supuestamente con el espacio más republicano de la Argentina si van a cumplir o no una norma que además ellos mismos votaron", dijo Trotta, en referencia a la decisión del Gobierno porteño de eliminar el distanciamiento social en las aulas a partir del lunes próximo.



De esta manera, el ministro se refirió a la decisión del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta de incumplir los protocolos sanitarios establecidos en el Consejo Federal de Educación vinculado, en particular, a mantener la distancia social en las aulas.



"El lunes hay que ver si, a partir de la posible circulación comunitaria de la variante Delta, el jefe de Gobierno reflexiona y cumple la norma porque estamos discutiendo que si, supuestamente en el espacio más republicano de la Argentina, van a cumplir o no una norma que además ellos mismos votaron", dijo a radio Diez Trotta, sobre los protocolos de regreso a las aulas.



Además recordó: "Acordamos una norma en el Consejo Federal de Educación de manera unánime que son los protocolos y regresamos a la presencialidad cuidada cumpliéndola en todo el territorio".



Y agregó: "En todo caso si hay que modificar la norma que los especialistas lo analicen, que participen los especialistas de la Ciudad y que muestre el propio (ministro de Salud porteño, Fernán) Quirós que se permite eliminar el distanciamiento físico, y si los especialistas dicen que eso es posible, yo voy a ser el principal promotor".



En la misma línea, recordó que "esos protocolos incluyen ventilación cruzada, uso de tapabocas y distanciamiento al que también se comprometió la ciudad de Buenos Aires".



"Esto no es lo que piensa el ministro del distanciamiento sino lo que dicen los especialistas y nosotros adaptamos las recomendaciones para poder proteger a nuestros estudiantes y también a los docentes", dijo Trotta.



Para el titular de la cartera de Educación, "incumplir esa norma, esa recomendación unánime de los especialistas debería por lo menos obligar a explicar con fundamentos científicos por qué se adopta esa decisión en contra de los especialistas, mucho más cuando vemos que está llegando y están hablando de circulación comunitaria de la variante Delta".



Por último, pidió que "a partir del diálogo y del consenso" se pueda "avanzar en una mirada única en la Argentina, porque estamos trabajando todos juntos".



El viernes, las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires notificaron dos casos de coronavirus con la variante Delta, los cuales, a diferencia de otros confirmados en las provincias de Córdoba y Salta, no presentan nexo epidemiológico conocido con viajeros, informó el Ministerio de Salud de la Nación.



"La jurisdicción está realizando la investigación epidemiológica para determinar el origen de la cadena de transmisión", indicó un comunicado de la cartera sanitaria nacional.