Facundo Manes y una polémica frase sobre los peronistas en su lista

El precandidato a diputado en la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio (JxC), Facundo Manes, dijo que "no se puede importar noruegos" para ubicar en las nóminas, ante las sorpresa de algunos dirigentes de su sector por la incorporación de dirigentes peronistas como postulantes.



Además evitó responder a la ola de críticas que recibió ayer desde diferentes sectores dentro de la coalición opositora: "La Argentina está demasiado estresada como para que los candidatos nos critiquemos. Yo no voy a criticar a nadie", sostuvo.



Manes fue consultado por la sorpresa que mostró la líder del GEN Margarita Stolbizer por la presencia del exintendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, en la lista que los tres comparten.



"Es una alianza con Joaquín de la Torre, que es del peronismo republicano. Necesitamos cambiar la Argentina con los argentinos que se comprometan con este proyecto de país. No podemos importar noruegos, la renovación pasa con que todos los de la lista se comprometan con la Argentina del conocimiento", afirmó Manes, candidato que compite por la UCR asociado al GEN y el peronismo.

Margarita Stolbizer criticó la incorporación de Jesús Cariglino.

Más temprano Stolbizer había señalado que ni ella sabía "qué lugar iba a tener" en la nómina de Manes hasta último momento.



"Yo me enteré de cómo era la composición prácticamente después de que estaba hecha, también me sorprendió, pero Cariglino formaba parte de Juntos", señaló, consultada por esa presencia.



