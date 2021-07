Victoria Tolosa Paz chicaneó a Diego Santilli y Facundo Manes

Al ser consultada sobre si en un escenario hipotético votaría a Diego Santilli o Facundo Manes en la interna de Juntos en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz lanzó una chicana contra los dos precandidatos que competirán en las internas de septiembre próximo para enfrentarla en las elecciones generales de noviembre.

"¿Votarías a Manes o Santilli?", fue la rápida pregunta que recibió la candidata a diputada nacional del Frente de Todos por parte de Luis Novaresio durante una entrevista en el canal A24. Inicialmente esquiva, la titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales se tomó su tiempo para responder y apeló a una chicana: "Jamás votaría dentro de esa alianza. No me lleves a votar el tren fantasma".

Para Tolosa Paz, si bien "tienen diferentes estilos", tanto Santilli como Manes "expresan el mismo proyecto político", aunque fue levemente más elogiosa con el neurocientífico: "Viene a competir con otra mirada por fuera de la política y creo que se puede dar un debate interesante".

En cambio, cuestionó al vicejefe de Gobierno porteño por haberse pasado a la Provincia, al igual que a la exgobernadora María Eugenia Vidal por hacer el proceso inverso: "Vidal no puede contestar por los fracasos en su gestión y Santilli viene como un salvoconducto para ella".

"Soy muy respetuosa de los que tienen la posibilidad de votarlos si creen en un país de la timba financiera, la especulación y la destrucción del entramado pyme", lanzó.

Por otro lado, Tolosa Paz se autodefinió como "la síntesis del Frente de Todos" y explicó: "Va a ser muy difícil que me puedan rotular. Soy una militante del peronismo y adhiero al Frente de Todos; he tenido una férrea defensa del proyecto de Néstor y Cristina (Kirchner). Pero claramente hoy me siento una fiel representante de un Frente de Todos que tiene toda una trayectoria en el pasado con posiciones diferentes, pero ahora nos une la enorme vocación de poner la Argentina de pie".

Además, la candidata bonaerense reconoció que uno de los principales desafíos del oficialismo será aplacar la inflación: "Tenemos una inflación que se está empezando a tranquilizar lentamente. La curva del primer trimestre fue nefasta. Nadie puede querer una Argentina con inflación".

"Posiblemente no vamos a llegar a la meta del 29% en el Presupuesto, pero vamos a ir bajando. No creo que vaya a ser el 50%", aclaró.