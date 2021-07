Piden a Rodolfo Suarez que baje su candidatura y "amenazan" con recurrir a la Justicia

El frente Vamos Mendocinos, conformado por el Partido Demócrata; el Partido Libertario; el MendoExit y la Coalición Cívica, realizó durante la tarde de este jueves una conferencia de prensa con el fin de anunciar la intención de impugnar la polémica precandidatura de Rodolfo Suarez a senador nacional suplente. La cita incluyó a los referentes de dicha corriente política: Mercedes Llano, Gustavo Gutiérrez, Gastón Pescarmona y Hugo Laricchia, quienes apuntaron directamente contra la figura de Alfredo Cornejo como orquestador de la maniobra efectuada.

En concreto, el cuestionado lanzamiento de Rodolfo Suarez como candidato es tomado con pinzas por diversas fuerzas políticas mendocinas que consideran que lo hecho va en contra de la Constitución de la provincia, la cual establece que un gobernador no puede presentar su candidatura hasta cumplir un año desde que finaliza su función como mandatario provincial. Sin embargo, tras presentarse las listas el pasado 24 de julio, Suarez expresó que el artículo de la Constitución que habla del tema ha quedado descontextualizado.

"Ese artículo (el 115) perdió razón de ser con la Constitución del año 94 cuando se establecieron las elecciones de senadores con voto directo del pueblo. El artículo existía cuando al legislador nacional lo elegía la Legislatura. Se prohibía porque se suponía que el gobernador tenía influencia en la Legislatura. Esa era la razón del artículo que quedó en desuso", dijo Suarez

Por lo que, luego de generar indignación en los frentes políticos competidores, Hugo Laricchia -candidato a senador provincial y referente del MendoExit, expresó: "Los argumentos que hemos escuchado a favor de esa candidatura son falaces, mentirosos e irresponsables. El gobernador Rodolfo Suarez y el diputado Alfredo Cornejo están jugando con fuego. Están jugando con lo más sagrado que tiene Mendoza: la institucionalidad".

La conferencia de prensa de Vamos Mendocinos en el Huentala.

Y añadió: "Queremos cuidar al gobernador y queremos que los radicales vuelvan a ser los aquellos que respetaban las instituciones. Somos el amigo que te dice 'te estás equivocando'. No somos el enemigo. A la jueza María Teresa Day la hicieron jurar de pulóver en un sótano mientras que los jueces de la Corte juran en el salón de actos y con presencias de autoridades nacionales. Lo hicieron así porque forzaron una interpretación constitucional y hoy están haciendo lo mismo. Mendoza merece que nuestro gobernador cumpla con la constitución".

Al referirse puntualmente a lo dicho por el gobernador Suarez respecto a que el artículo puesto en discusión "está en desuso", Laricchia manifestó que "queda claro que el artículo del gobernador no está en desuso. El sistema de control constitucional difuso que tenemos los mendocinos establece que es el Poder Judicial quien determina la constitucionalidad de las normas. En ningún lado dice que es el Partido Radical es el que lo hace".

"La Constitución por la que Suarez juró cumplir y hacer cumplir dice expresamente que el gobernador no puede ser electo. El artículo que cayó en desuso fue el Art.105", expresó al referirse al cambio producido en 1994 respecto a que -antes de esa fecha- los senadores eran elegidos por la Asamblea Legislativa y no por el voto popular. Dicho esto, Laricchia agregó que "de ninguna manera se puede interpretar que un articulo que le prohíbe algo al gobernador está en desuso porque un articulo que le permitía algo a la Asamblea legislativa ya no lo hace".

"Cornejo y Suarez se transformaron en lo que juraron destruir. De tanto contagiarse con los kirchneristas, se les pegaron las peores mañas".

"Cuando sea proclamada la lista, nosotros vamos a presentar un escrito pidiendo la impugnación y vamos a llevarlo por todos los canales legales hasta el final. Esperemos que no sea necesario y que el gobernador recapacite y baje su candidatura", concluyó.