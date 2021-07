La cuestionable "jugada magistral" de Rodolfo Suarez para llegar al Congreso de la Nación

La Constitución de Mendoza es clara y en su artículo 115 establece que "el gobernador tampoco podrá ser electo senador nacional hasta un año después de haber terminado su mandato". Sin embargo, el gobernador Rodolfo Suarez podría sortear esa situación y figura como primer suplente en la lista de candidatos a senadores nacionales. Es decir, si Alfredo Cornejo llega al Congreso y renuncia en algún momento a su banca, será ocupada por el propio Suarez.

No se trata de un dato menor. En primer lugar porque tensiona las interpretaciones constitucionales. Suarez fue consultado sobre ese tema y despejó la pelota afirmando que en realidad es la Constitución Nacional la que fija los requisitos que hay que cumplir para ser candidato al Senado de la Nación. Sin embargo, hasta el momento ningún gobernador de la provincia ha sido candidato a senador nacional, a pesar del argumento de Suarez respecto a que no existe impedimento.

Pero, por el otro lado, el propio Cornejo reconoció este sábado que no lo cautiva la idea de quedarse seis años en el Congreso de la Nación. En lo más profundo de su ser el mandatario conserva la ambición de ser candidato presidente en el 2023. Pero si eso no ocurriera, no es descabellado pensar que Cornejo vuelva a competir para regresar a la gobernación de Mendoza.

Ante esos dos posibles escenarios, cobra fuerza la posibilidad de que Suarez termine ocupando una banca en el Senado hasta el año 2027.

"Respecto al supuesto impedimento, es un artículo de la Constitución de Mendoza que siempre fue considerado inconstitucional porque el Senado de la Nación es un organismo federal y quien pone los requisitos para ser senador es la Constitución Nacional. Y lo hace de forma taxativa y no enunciativa", aseveró Suarez intentando despejar las dudas sobre el tema.

Luego, realizó una suerte de repaso histórico sobre el supuesto origen de ese artículo y aseguró que ha quedado descontextualizado y obsoleto. "Ese artículo (el 115) perdió razón de ser con la Constitución del año 94 cuando se establecieron las elecciones de senadores con voto directo del pueblo. El artículo existía cuando al legislador nacional lo elegía la Legislatura. Se prohibía porque se suponía que el gobernador tenía influencia en la Legislatura. Esa era la razón del artículo que quedó en desuso", manifestó Suarez.

Suarez durante la presentación de precandidatos.

Luego remarcó que el es candidato suplente "como parte de un equipo" con el objetivo de luchar contra quienes "nos quieren llevar a Venezuela o Cuba". Lo cuestionable es que para ser candidato hace una interpretación tendenciosa de la Constitución Provincial, algo que caracteriza a los gobiernos de esos países.

Por su parte, Alfredo Cornejo intentó dejar claro el motivo por el cual Rodolfo Suarez será el suplente en la boleta de senadores nacionales. "Creemos que mejoramos la oferta electoral con Rodolfo como suplente de la lista. Por eso lo propusimos", concluyó.