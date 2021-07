El motivo por el que Máximo Kirchner ya incomoda a Axel Kicillof

Como siempre se describe, la mayor parte de las discusiones en la política se producen entre los parecidos mas que con los distintos. En este caso, la mayor parte de las figuras más importantes del Frente de Todos tienen una virtud en común. No callar sus opiniones, ni en público ni en privado, y que no dudan en forzar al máximo la resolución del conflicto para no ceder en su punto de vista o criterio político. En este sentido, es notorio el peso que tiene Máximo Kirchner y esto ha empezado a incomodar al gobernador Axel Kicillof.

La "mesa de los lunes", que esta semana se reunió de manera casi informal en Merlo, en medio de los anuncios de campaña que protagonizaron Alberto Fernández y Axel Kicillof, en la que también estuvieron los más importantes referentes de todos los grupos que conforman el frentedosimo, es una clara demostración de eso. Gabriel Katopodis, siempre contemplativo pero firme impuso su punto de vista y explicó que era "impostergable" regularizar los desórdenes provocados por el complicado cierre de listas de la Provincia de Buenos Aires.

Kicillof, quien se dio cuenta que no le pidieron opinión sobre los candidatos que presentará su fuerza política en el territorio que gobierna, empezó a reclamar unidad y que no haya disputas "innecesarias". Dejó de lado su discurso público de confrontación de manera momentánea, basado en que su posición sobre los debates políticos no incide en la dinámica interna.

Más allá que el intendente Menéndez, que actuaba como anfitrión, daba por hecho que la lista que presentó Raúl Othacehe para competir en la PASO de Merlo será descartada o, en todo caso, no tendrá "el copete" nacional y provincial, es decir, que irá sólo el tramo local despegada del resto del Frente de Todos, la presencia de la mayoría de los referentes del espacio reflejaba la tensión que subsistía en el espacio.

Mientras se desarrollaba el almuerzo ofrecido por el jefe comunal, donde el tema principal era la "explosión" de los acuerdos previstos originalmente, que sostenía que ningún intendente iba a tener una lista que le compitiera en su territorio, saltó otro frente de tormenta a través de la postura de Sergio Berni, quien a última hora desafió a los jefes comunales de su espacio en la Segunda Sección electoral, zona norte bonaerense,

Berni se presentó como candidato a senador en primer término y competiría, si se aprueba su lista, contra la que armaron los intendentes y que lleva como candidato al dirigente de la UOM San Nicolás, Naldo Brunelli. Para el "mundo de la política", el actual ministro de Seguridad bonaerense ya estaba "pago" con la designación de su mujer, Agustín Propatto. Pero, como siempre, para el funcionario no es así.

Detrás de este intento de disputar las PASO compitiendo en la segunda sección de la Provincia, cargo que ya ocupó en el período 2011-2019, con la intermitencia de su paso por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Berni también expuso el enfrentamiento que mantiene desde hace tiempo con el intendente vecinalista aliado la kirchnerismo de Zárate, Osvaldo Cáffaro.

Por ahora complicado para su reelección si no se reinterpreta la ley que impide las reelecciones en la Provincia para los cargos de intendentes y legisladores, Cáffaro siempre supo de las intenciones de Berni para reemplazarlo. Ahora, por si con la figura del ministro no alcanzara, su esposa Propatto también se suma a la batalla interna contra el intendente..

En cuanto al tema "Zabaleta", al cierre de la jornada, y tras este encuentro en Merlo, el intendente de Hurlingham bajó su candidatura a concejal y acordó, como pretendía inicialmente, una lista de unidad con La Cámpora local. Martín Rodríguez, su rival interno, también depuso su designación y la lista de concejales quedó conformada de una manera equilibrada que dejó conforme a ambos sectores.

La decisión de "Juanchi" de encabezar la lista de concejales se produjo, también, en medio de las tensiones del sábado por la noche, en la que la mayoría de los jefes territoriales más recostados en el nonato "albertismo" se habían considerado destratados por el cierre definitiva de las listas.

Si bien en el marco territorial, la mayoría de los candidatos a legisladores provinciales son referentes de los jefes comunales, la mayoría son reelecciones o inclusiones se produjeron por el vínculo de estos con Máximo Kirchner. En la primera sección electoral, donde está Hurlingham, al noroeste del Conurbano, los jefes comunales que lograron mantener lo que anteriormente ya tenían fueron Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas, y el propio Menéndez. El otro que se incorporó a este selecto "club" fue Ariel Sujarchuk, que puso en quinto lugar a uno de sus funcionarios más cercanos.

En esta región el oficialismo, si gana, puede conseguir cinco legisladores provinciales. El otro lugar es para la massista Sofía Vanelli, actual concejal de Vicente López, de mucha cercanía con Malena Galmarini.

Como se verá, ninguno de los jefes comunales "albertistas", ni Fernando Moreira, de General San Martín, interino de Katopodis, ni Zabaleta pudieron colocar un candidato en los lugares de importancia. Ni siquiera lograron un espacio para alguien que tenía el consenso de todo el resto de los intendentes, Alberto Descalzo, de Ituzaingó, quien todos creían que ocuparía un buen lugar en la lista de diputados nacionales. Otra vez, La Cámpora lo postergó, al igual que lo había hecho en la anterior elección.

El ingreso de Sujarchuk en esta mesa seccional se produce, también, por su buena relación con Máximo Kirchner y ha podido colocar allí a una persona de su confianza porque perderá un lugar en diputados nacionales, que hasta diciembre ocupará su exesposa Laura Russo.

En la Tercera Sección, el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, tuvo que poner su propia figura para encontrar un lugar y encabezar la lista. Aliado de Martín Insaurralde, deberá conciliar intereses en su localidad para que los referentes de La Cámpora no crean que tienen "tierra liberada" para reemplazarlo. Cascallares forma parte de los jefes comunales que también mantienen una estrecha relación con Katopodis.

En la tarde de ayer se conoció la precandidtura para competir en las PASO de La Plata del exjuez Luis Arias, quien se hizo conocido no sólo por sus posturas garantistas sino por su confrontación permanente con Daniel Scioli, primero, y la gestión de María Eugenia Vidal, después.

De posiciones públicas muy cercanas al kirchnerismo, quiere ser candidato a diputado provincial por el Frente de Todos, compitiendo contra la lista de unidad conformada, luego de mucho debate y discusión interna, por los sectores que siempre combatieron entre si, encabezados por la actual candidata a diputada nacional, Victoria Tolosa Paz y la rectora de la Universidad Nacional de La Plata, la ultra kirchnerista Florencia Saintout.

Hasta el miércoles a las 24.00 está abierta la posibilidad de tachas, impugnaciones y modificación definitiva de las listas, por lo cual se desprende que muchas de estas discusiones, que marcan las tensiones que existen en el espacio, puede ratificarse o no, según sea la decisión final de la conducción del Frente de Todos, que a veces pasa por el Instituto Patria, la mayoría de las veces, pero otras no.

El propio Katopodis está debatiéndose si finalmente compite o no en General San Martín con la lista que él armó y comparten su esposa, Nancy Capeloni de Katopodis y el diputado nacional Leonardo Grosso, del Movimiento Evita contra la que encabezará Carmela Moreau y lleva a Agustín Letcher como consejero escolar.