El frente del PD impugnará la candidatura a senador de Rodolfo Suarez

Desde el Frente Vamos Mendocinos adelantaron que realizarán una presentación formal impugnando la candidatura de Rodolfo Suarez, que integra un lugar en las listas como candidato suplente a senador nacional. En concreto, desde el frente que integran el PD, la Coalición Cívica, el MendoExit y el Partido Libertario -entre otros- afirman que esa candidatura va en contra del espíritu del artículo 115 de la Constitución de Mendoza.

En concreto, ese artículo establece que “el gobernador tampoco podrá ser electo senador nacional hasta un año después de haber terminado su mandato”. Desde Cambia Mendoza aseguran que ese artículo constitucional ha quedado en "desuso" ya que en 1916 cuando se creó la Constitución los senadores nacionales los elegía la Legislatura y no el voto popular. Luego de la reforma constitucional de 1994 eso cambió y en el oficialismo entienden que desde entonces esa frase de la Constitución de Mendoza no tiene razón de ser.

Alfredo Cornejo, Rodolfo Suarez y Julio Cobos.

Pero para los referentes del espacio Vamos Mendocinos el gobernador no puede ser interprete de la Constitución Provincial. Es decir sostienen que aunque la interpretación sea válida, no le corresponde al frente oficialista determinar qué artículos están en "desuso" y cuáles no.

En concreto, están esperando que la Justicia Electoral proclame las listas y cuando es ocurra presentarán la impugnación.

El sábado se presentaron las candidaturas del Frente Cambia Mendoza y la sorpresa fue la presencia de Rodolfo Suarez como candidato suplente a senador nacional. "Queríamos poner toda la carne a la parrilla", afirmó el diputado nacional Alfredo Cornejo, cabeza de lista como primer candidato a senador nacional.

"Respecto al supuesto impedimento, es un artículo de la Constitución de Mendoza que siempre fue considerado inconstitucional porque el Senado de la Nación es un organismo federal y quien pone los requisitos para ser senador es la Constitución Nacional. Y lo hace de forma taxativa y no enunciativa", aseveró ese día Suarez intentando despejar las dudas sobre el tema.

"Ese artículo (el 115) perdió razón de ser con la Constitución del año 94 cuando se establecieron las elecciones de senadores con voto directo del pueblo. El artículo existía cuando al legislador nacional lo elegía la Legislatura. Se prohibía porque se suponía que el gobernador tenía influencia en la Legislatura. Esa era la razón del artículo que quedó en desuso", concluyó el gobernador.