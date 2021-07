Nancy Pazos chicaneó a Diego Santilli, su ex marido, y le dio un consejo a Victoria Tolosa Paz

Nancy Pazos, periodista y ex esposa de Diego Santilli, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, tuvo un particular cruce con Victoria Tolosa Paz, precandidata a diputada nacional bonaerense desde el Frente de Todos.

“Yo no te hubiera elegido nunca como primera candidata en la provincia de Buenos Aires”, le señaló Nancy Pazos a Victoria Tolosa Paz en el programa Ruleta Rusa por Rock and Pop. Y añadió: "Vas a tener que enfrentar, cuando pasen las internas, seguramente a Santilli, y si no a Manes. Diego Santilli tiene un montón de características personales, vos lo conocés además también".

Diego Santilli.

Pazos continúo con su chicana, y continuó: "Una de las características es que le sale bárbaro hacerse la víctima. A tal punto de que cuando estuvimos juntos, se terminó yendo de casa. Fue todo un desastre. Yo fui abandonada, dejada, me engañó con otra, se fue, se casó al poco tiempo y después yo terminé siendo la villana de la historia, lo cual es una cosa increíble. Tiene esa capacidad. Yo te veía a vos en la tele. Tenés un discurso fuerte, pujante, vas para delante".

Por otro lado, Nancy Pazos le consultó a Tolosa Paz sobre el domicilio de Gollan y la precandidata contestó: "Yo sé que Axel Kicillof y Daniel Scioli nacieron en la Ciudad de Buenos Aires. Uno fue gobernador y otro es hoy el actual gobernador. Lo que nunca vimos en una campaña de medio término es que quien tendría que haber venido a la provincia a defender lo que hizo como gobernadora se fue a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Victoria Tolosa Paz.

Por último, indicó: "Lo que van a tener que explicar es: ¿qué piensan hacer de la Argentina? ¿Qué piensan hacer en esa Cámara de Diputados? ¿Ir hacia la Argentina que nos dejó Macri? ¿Piensan en la teoría del derrame? ¿Piensan realmente que no hay una Argentina productiva e industrial?”.