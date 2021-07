Leandro Santoro, el defensor de Alberto Fernández

Durante este año, el presidente Alberto Fernández tuvo frases desafortunadas como: “Los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, llegamos en los barcos de Europa” o “el problema de los derechos humanos en Venezuela fue desapareciendo”.

Hoy el primer candidato por el Frente de Todos (FdT) en la ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro, intentó defenderlo.

“Es un tipo muy buena persona, muy bien intencionado y, como cualquiera, cuando hablás y pensás que nadie se puede ofender porque lo hacés de buena leche, a veces pasa que decís algo que no suena como lo que quisiste transmitir”, comentó.

“Estas cosas le pasan a todos. A veces me río, pero no me enojo nunca”, dijo Santoro, quien es reconocido por defender la gestión en los medios de comunicación.

Sin embargo, reconoció la necesidad de tener más cuidado a la hora de expresarse: “una coma mal puesta, o una metáfora mal interpretada, te puede generar un quilombo. Nos pasa a todos, pero sobre el Presidente están todos los focos”.

Santoro fue presentado ayer por el presidente Fernández como “un gran radical y un gran amigo”, en el acto se anunciaron las listas de la Ciudad y de la Provincia. La periodista Gisela Marziotta será quien ocupe el segundo lugar en la lista oficial para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), un bastión de Juntos por el Cambio (JxC).

“Uno tiene una angustia existencial que lo atraviesa, tiene la sensación de que tiene que cumplir una misión trascendente, y que cada error que comete retrasa más la posibilidad de construir lo que uno busca, que son las condiciones para una transformación social profunda, para poner en agenda temas de debate que sacudan intelectualmente a la sociedad”, comentó hoy Santoro.

“Cualquier error retrasa o complica. Quienes hacemos política siempre estamos saliendo de nuestra zona de confort y tratando de generar cosas a los demás, nos arriesgamos mucho”, finalizó.