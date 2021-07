Cristina Kirchner cedió y demostró que al Frente de Todos no le sobra nada en las urnas

Finalmente, el cierre de listas del Frente de Todos dejó sabor a poco porque no había candidatos competitivos para enfrentar un escenario electoral que no luce cómodo para las expectativas del oficialismo. El objetivo que se impuso fue “unidad hasta que duela” y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se vio obligada a ser pragmática porque las encuestas reflejan que no les sobra nada en un contexto complicado.

Se va a decir hasta el cansancio que el presidente Alberto Fernández puso límites, mantuvo a Santiago Cafiero en la Jefatura de Gabinete y a Gabriel Katopodis en el Ministerio de Obras Públicas. Lo cual es cierto. Pero tampoco se lo puede presentar como el gran ganador. En todo caso logró algunos objetivos en base a su propia debilidad política. “Si le sacaban a Cafiero quedaba absolutamente desnudo”, dicen voceros de los gobernadores del PJ. “No había margen para esa movida que hubiera sido interpretada como una humillación y la peor sensación de despoder”, reconoce a MDZ un intendente de la poderosa Tercera Sección Electoral.

El cierre de la provincia de Buenos Aires es una radiografía del mal momento del oficialismo. Cristina, Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa se quedaron con las ganas de “cargarse” a Cafiero, pero llenaron las nóminas con propios, tanto en diputados como a nivel seccional. Que Victoria Tolosa Paz encabece no significa que esa lista sea la del presidente. Desde la Casa Rosada quieren instalar que habrá albertismo en la Cámara de Diputados. Pero no es tan así. Entran duros como Daniel Gollan, la esposa de Sergio Berni, Marcela Propatto, el bancario Sergio Palazzo, y el funcionario piquetero Daniel Menéndez. Renuevan Leopoldo Moreau y Hugo Yasky. Y encima al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, casi lo dejan en la zona gris. Un moderado.

La importancia estratégica del distrito bonaerense no debe eclipsar la tensión política en otros territorios. Hubo más cuidados en la provincia de Buenos Aires que en Santa Fe donde las peleas internas terminaron llevando al presidente a una alianza con su ministro de Defensa, Agustín Rossi, y la vicegobernadora Alejandra Rodenas. Ese dúo va a la PASO como postulantes al Senado, un área exclusiva de CFK. Movida que generó un sorpresivo acercamiento entre el gobernador Omar Perotti, alguien que siempre quiso ser moderado, con Cristina. Así surgió una lista con el periodista deportivo Marcelo Lewandowski, cercano a María Eugenia Bielsa, y la kirchnerista María de los Ángeles Sacnur. Y para condimentar la ensalada: Perotti de candidato suplente.

También desde el albertismo se quiere mostrar la designación de Leandro Santoro al tope de la lista a diputados nacionales de CABA como una movida estratégica para tener otra espada propia en ese cuerpo donde mandan Massa y Máximo. Santoro es hombre muy cercano a Alberto, pero en esa nómina también aparece Carlos Helller, el impulsor junto con Máximo del polémico impuesto a las grandes fortunas, buscando su reelección. Y la camporista Lorena Pokoik, impulsada por el actual presidente del PJ porteño Mariano Recalde.

Y como si esto fuera poco, otros de los grandes ganadores del cierre de listas ha sido el sindicalismo más combativo. Además de Palazzo y Yasky, también ocupan lugares Vanesa Siley, Gremio de trabajadores judiciales, Walter Correa, Sindicato de Obreros Curtidores. Todos muy críticos de la actual conducción de la CGT hegemonizada por Gordos e Independientes. Evidentemente, el establishment del peronismo ya no compra el espejismo de la reaparición del albertismo moderado, ni mucho menos el repliegue del Cristina y La Campora que se trata de instalar. Están preocupados.