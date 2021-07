Gollan analizó el plan de vacunación y su balance sorprendió a todos

El ministro de Salud bonaerense y precandidato a diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, destacó hoy que la campaña de vacunación en la Argentina "es un éxito rotundo" y advirtió que "en poco tiempo" el país tendrá inmunizados "a todos los mayores de 18 años".

"Vamos a tener también la vacuna para menores" de 18 años contra el coronavirus, expresó Gollan en una conferencia de prensa que ofrecieron los precandidatos del Frente de Todos tras el acto de presentación de listas para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), que estuvo encabezado por el presidente Alberto Fernández en Escobar.

En ese sentido, sostuvo que esa inmunización empezará a aplicarse a "los más vulnerables, con comorbilidades", porque "allí están los casos graves que pueden terminar en un fallecimiento".

"La vacuna para niños menores de 18 años el 10 de mayo fue aproaba por la FDA", dijo el precandidato del Frente de Todos y destacó que "estamos a dos meses y medio" de su aprobación "y ya la tenemos en la Argentina".

Asimismo, resaltó que el "pueblo bonaerense ha resistido, ha tenido la valentía de afrontar esta pandemia, ha colaborado y se ha cuidado" y afirmó que comienza "un proceso de recuperación de fuentes de trabajo, de industria, de economía".

En ese sentido, dijo que "esta primavera y este verano van a ser bien diferentes y para mejor para todos los argentinos". Ante una consulta sobre si pedirá licencia en sus funciones en el marco de la campaña electoral, Gollan dijo: "Yo estoy en funciones hasta que termine el proceso electoral, porque nuestra campaña es la gestión" y afirmó: "Todo lo que hemos hecho, lo tenemos que cuidar".

"Yo me voy a quedar en la función, gestionando", expresó y aseguró que seguirá "también dando los debates", en los que pidió "terminar con esa cuestión de que al enemigo hay que destruirlo". En ese contexto, manifestó que es necesario "ser capaces" de ponerse "la camiseta todos juntos antes las grandes causas", como se hizo con la pandemia. "en casi todos los países del mundo".



"Acá no tuvimos esa suerte, y mucho menos algunos medios de comunicación que solo pueden inocular odio". afirmó. Gollan sostuvo que la propuesta del FdT es "debatir ideas y generar una situación favorable" para que todos los argentinos puedan "resolver sin destruir, sin estigmatizar al otro" y aseguró: "Me voy a quedar hasta que el Gobernador me lo diga, gestionando".

"Cuando esta pandemia comenzó, más de uno decía que la provincia de Buenos Aires iba a estallar en los sanitario y no pasó", destacó el precandidato a diputado nacional y manifestó: "Tenemos que construir un país solidario, no hace falta pisar al otro".