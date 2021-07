La política se tira la pelota y Bento, por ahora, descansa tranquilo

Desde el punto de vista de la investigación judicial que se le sigue en su contra por supuestamente cobrar sobornos, el juez federal Walter Bento navega su presente por aguas turbulentas. Pero si se analiza su horizonte desde lo político, da toda impresión de que el cuestionado magistrado puede estar tranquilo.

Mientras espera que el juez Eduardo Puigdéngolas y el fiscal Dante Vega definan su situación procesal en los primeros días de agosto, Bento continúa en su cargo dictando sentencias (y ejerciendo además la competencia electoral) mientras desde lo institucional se tiran una pelota que nadie quiere agarrar para definir su estado.

El primer problema latente de estos ya está a la vista. El conflicto desatado entre el Gobierno provincial y el Frente de Todos por el uso de las colectoras amenaza con judicializarse y, al haber adherido la provincia a las elecciones nacionales, pasa el control de todo el proceso a Bento como titular del Juzgado Federal 1 quien será el encargado de discernir ésta y todas las controversias que se presenten. Otro inconveniente complejo ya están tratando de solucionar dentro de la Justicia provincial. ¿Cómo hará Bento para garantizar la transparencia de todo el proceso si está escondido de la exposición pública?

Hace una semana concluyó la indagatoria al juez luego de cinco días y más de 30 horas de declaración. En términos de la investigación, esa extensa presentación del magistrado no habría alcanzado para que derrumbara las acusaciones clave que pesan sobre él: fuentes judiciales sintetizaron que el magistrado no logró justificar el crecimiento exponencial de su patrimonio, ni los centenares de viajes al exterior realizados tanto por él como por su familia. Tampoco algo que es vital en esta pesquisas como son vínculos del juez con el empresario Diego Aliaga, que quedaron plasmados en decenas de contactos telefónicos entre ambos y que son el nexo que, sostiene Vega, ata a Bento con una red de abogados que se dedicaba a pedir coimas en su nombre. Se espera que luego de la feria judicial, que termina la semana próxima , la Justicia resuelva la situación procesal.

Walter Bento está siendo investigado.

El gobierno de Rodolfo Suarez había apuntado en primera instancia a pedir el apartamiento de Bento del manejo de la cuestión electoral, aunque después el propio gobernador argumentó que desde el punto de vista jurídico era difícil la maniobra. "No me gusta como ciudadano y como gobernador que haya un juez cuestionado. No sé si se lo puede recusar como juez electoral porque a un juez se lo cuestiona frente a un determinado conflicto”, dijo el Gobernador en su momento.

Por eso se exploró otra movida. El oficialismo buscó trazar hace unas semanas una línea directa con la Cámara Nacional Electoral a través de uno de sus integrantes, el juez Alberto Dalla Via, a quien directamente le plantearon la necesidad de que sea este órgano superior a Bento quien lo desplace de su competencia en la provincia. Desde Buenos Aires desmienten esos contactos, aunque desde Mendoza los ratifican.

Y en ese sentido, la respuesta que recibieron no fue la esperada. La Cámara había anticipado que, en caso de que el juez resultara procesado en la causa, se resolvería automáticamente su apartamiento de la cuestión electoral. Sin embargo en estos días la línea que bajó de la misma Cámara fue que se aguardará a una decisión del Consejo de la Magistratura para actuar.

El Frente de Todos siempre se mostró oscilante ante la compleja situación del juez. Anabel Fernández Sagasti apuntó a pedir el apartamiento siempre y cuando los partidos acudieran a hacerlo de manera conjunta, aunque eso no sucedió. Bento no es un juez de Comodoro Py que esté bajo el radar de Cristina Kirchner en algunas de las causas que la involucran y para la óptica kirchnerista su futuro no depende tanto de la política. Sino de los tres magistrados que también integran el Consejo de la Magistratura y que son, en definitiva, quienes podrían llegar a salvarlo bajo alguna actitud corporativa.

Sin embargo un contacto reciente de peronistas mendocinos con el ministro de Justicia, Martín Soria, podría al menos dar una pauta acerca de cómo el gobierno de Alberto Fernández (y el kirchnerismo en particular) están siguiendo el asunto. Para la mirada del funcionario nacional, la cuestión se trata de “una peleíta” entre el fiscal Vega y el juez.

En la Magistratura tampoco hay avances. Hasta aquí lo que se maneja es una supuesta decisión de Juntos por el Cambio de impulsar la destitución y una indefinición del Frente de Todos a la espera de lo que resuelva Cristina. Un panorama claro se podría tener en agosto si, como se espera, la Justicia define el procesamiento del magistrado en la causa en la que ya está imputado como jefe de una asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y seis hechos de cohecho pasivo. Desde Mendoza descartan que, en caso de que termine procesado, Bento será suspendido de manera preventiva mientras se continúa sustanciando su expediente en ese órgano que es el encargado de decidir la remoción de los jueces.

Este jueves, el diario La Nación le metió presión al Consejo por este asunto. En una editorial titulada “Un juez fuera de la ley”, reclamó que “es de esperar que, mientras tramitan en la Justicia Federal las denuncias del fiscal Vega, el Consejo de la Magistratura proceda a la suspensión del magistrado mendocino… Solo en un país de valores profunda y peligrosamente subvertidos puede darse el desatino de que un magistrado sospechado de tantos delitos graves continúe dictando sentencias”.

Mientras tanto, la duda es si el juez seguirá hasta el final del proceso electoral o será apartado antes de las PASO. Por ahora, descansa tranquilo.