El radicalismo anunció que saldrá a impugnar las "listas colectoras"

Rodolfo Suarez, gobernador de Mendoza, advirtió a los diferentes precandidatos que se impugnarán las llamadas "listas colectoras", a través de su cuenta de Twitter. Además, le solicitó a los distintos partidos políticos que hay que bregar por el menor costo político, acudiendo a la transparencia en las próximas elecciones que se desarrollarán el 12 de septiembre.

Se conoce como "listas colectoras" al recurso que se utiliza en diferentes alianzas. Son listas de partidos políticos que presentan candidatos para una determinada categoría de votación. En el año 2019 quedaron prohibidas mediante un decreto.

Además, Suarez recalcó que hay que evitarle "gastos mayores a la provincia" y resaltó que la unificación de las elecciones tuvo como principal objetivo reducir el costo de la política.

Para finalizar el hilo de Twitter, el Gobernador se apropió de una frase del profesor de derecho constitucional y Especialista en Derecho Electoral, Safadi Márquez: "La multiplicidad de adhesiones de candidatos, trae como consecuencia la repetición de distintos tramos de una boleta dentro del cuarto oscuro y la confusión que esto genera en el elector, trae como consecuencia la distorsión de la expresión de su voluntad".

En la misma línea, Alfredo Cornejo publicó lo siguiente: "En las próximas elecciones no se pueden presentar listas colectoras en Mendoza. Las legislaciones nacionales y provinciales no lo permiten. Es necesario que tengamos reglas claras en el proceso electoral y que no confundamos a los votantes".

Impugnaremos a cada colectora que se presente. La opción de la boleta corta, como ocurrió en el 2019 en Mendoza, es la única opción cuando hay más de una lista. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) July 21, 2021

Y añadió: "Impugnaremos a cada colectora que se presente. La opción de la boleta corta, como ocurrió en el 2019 en Mendoza, es la única opción cuando hay más de una lista".