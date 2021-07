Alarmante: se pudren cientos de kilos de limones y naranjas porque no hay gente para la cosecha

Las economías regionales desde hace una década, aproximadamente, se enfrentan a la problemática de conseguir personal para levantar la cosecha, ya que las personas que pasan a estar en blanco inmediatamente pierden los beneficios de los planes sociales. En esta oportunidad, un productor citrícola de Misiones, mostró en la redes sociales como se le pudrió un millón y medio de kilos de limones y 200.000 kilos de naranjas.

Producción de Eldorado Misiones

"Es duro ver esto, pero es así, es lo que nos toca vivir en la Argentina", de esta forma arranca el video que se viralizó de unos productores citrícolas donde afirman que se les pudren los limones y las naranjas, y no consiguen mano de obra porque los trabajadores no quieren ser registrados en la AFIP para no perder los planes sociales.

Ricardo Ragner, productor de cítricos de la provincia de Misiones, dialogó en MDZ Radio y describió la situación que tienen que atravesar todos los años cada vez que quieren contratar empleados para la cosecha.

"Este año estamos perdiendo el cien por cien de la cosecha porque no conseguimos personal para trabajar asegurado. Si diéramos trabajo en negro tendríamos 100 personas trabajando adentro de la quinta. Pero cuando vos le decís te voy a inscribir en la AFIP, te dicen 'no, se me cortan los planes' y se van", explicó el productor.

"Necesitamos volver a la cultura del trabajo y necesitamos que el Estado modifique la situación de los planes sociales para que los obreros estén en blanco y no pierdan los beneficios", sintetizó Ricardo Ragner.

Ricardo aseguró que este año han perdido un millón y medio de kilos de limones y 200.000 kilos de naranjas, esto equivale a 50 millones de pesos.