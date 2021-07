La gran sorpresa que prepara Cristina Kirchner para el cierre de listas

Si bien todavía no hay una confirmación oficial, es cada vez más probable que los principales candidatos a diputados nacional en la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos sean Victoria Tolosa Paz, Daniel Gollan y Marcela Passo, lo que reflejaría un delicado equilibrio entre las distintas facciones del oficialismo. Sin embargo, aun falta el visto bueno de Cristina Kirchner, que todavía no definió lo que ocurrirá de cara a las elecciones primarias de septiembre.

Aunque los trascendidos abundan y la tríada Tolosa Paz - Gollan - Passo parece generar bastante consenso en el Frente de Todos, la pérdida del efecto sorpresa en el anuncio de la lista bonaerense (que algunos achacan a una estrategia de Alberto Fernández) que tanto suele gustarle a Cristina Kirchner podría retrasar los planes hasta último momento, advirtió el periodista Jorge Asís.

"La Doctora es muy menemista en esto. El efecto sorpresa lo va a dar el sábado y quizás la gran sorpresa sea que se mantenga esta especie de tríada, que me parece muy buena porque no hay nadie que mida mucho más que otro. Hoy el candidato es el proyecto, que no existe", sintetizó Asís durante una conversación con Luis Novaresio en el canal A24.

Al igual que en otras oportunidades y contradiciendo la opinión mayoritaria, Asís consideró que "hay un interés" por parte de la vicepresidenta "en no debilitar a Alberto Fernández, como también hay una suerte de acentuación en el Presidente de hacer creer que los candidatos son de él, cuando en realidad Victoria Tolosa Paz representa la mejor síntesis: agrada a la Doctora, defiende bien y es prácticamente una candidata confeccionada desde la militancia y los medios de comunicación".

"No creo que haya rispideces. Lo que menos le puede convenir a la Doctora es debilitar a Alberto Fernández", insistió.

De todas formas, y en sintonía con lo que plantean otros periodistas que siguen de cerca los pasos de Cristina, Asís señaló que "se prepara una configuración distinta de Gobierno" nacional para después de las elecciones, incluso "siga o no Santiago Cafiero como jefe de Gabinete".

"Serán cambios intensos que tienen que ver con la producción y el crecimiento en un gran ministerio. Hay una especie de decisión de tomar un proyecto corpóreo para apuntalar el crecimiento y generar producción y empleo", añadió en lo que sería la resurección de un megaministerio de Economía.