Los intendentes de Juntos por el Cambio, a salvo de la interna

Los intendentes de Juntos por el Cambio, radicales y del PRO, estarían por acordar que en sus respectivas localidades no haya competencia interna y que solo la misma se circunscriba entre los candidatos a nivel nacional y provincial. "No sólo es una locura, destruiríamos nuestro propio esquema de trabajo", explicó hoy uno de los jefes comunales que más trabaja para que esto suceda.

En las últimas horas, a medida que se aproxima el cierre de lista y la presentación de candidatos, muchos empezaron a tomar conciencia del riesgo que significaba pelear también en lo local contra un contrincante en condiciones de competir en la PASO y, además, salir airoso contra el kirchnerismo.

Si bien los opositores es factible que también vayan a internas en las localidades donde no domina el gobierno local, la dispersión y fundamentalmente el nivel de discusión que podría generarse encendió todas las alarmas. "A nosotros todavía no nos pidieron que presentemos la lista definitiva", dijo un radical con varias campañas encima, confiando que habrá lista de unidad en los tramos municipales.

En la provincia de Buenos Aires se eligen diputados nacionales, legisladores provinciales y en el extremo de la lista, concejales y consejeros escolares, todos de ámbito municipal. Este último quedaría a salvo de las otras discusiones. Donde no está garantizada esta situación es en los municipios donde el peronismo es oficialismo.

En estas localidades, la mayoría del Conurbano, la disputa puede ser feroz y hasta podría haber dos listas representando a Diego Santilli, por la potestad que tiene Jorge Macri de privilegiar a sus propios candidatos locales. Y, si Gustavo Posse también mantiene su postulación, iría con representantes también en los tres niveles.

En cuanto a los candidatos más probables a participar de las PASO, Santilli hará su presentación, acompañado por dirigentes e intendentes pero sin definir su propia lista de candidatos, en La Plata. Será abierta, con periodistas, y mucho "más cálida que lo que se vio en Ciudad", remarcan.

Por su parte Facundo Manes no tiene aún decidido cuándo ni dónde lo hará. Lo que sí confirmó Margarita Stolbizer que será de la partida acompañándolo, aunque aún no definió si será o no candidata.

La semana pasada, en un zoom de varios intendentes del herido Grupo Dorrego, manifestaron la preocupación que tenían por desarrollar estas internas locales, que en algunos de los casos podría provocarles un perjuicio político más que de gestión y en otros, "tendrían que renunciar medio gabinete".