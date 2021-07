Juntos, pero no tanto: aumenta el temor por que se concrete la PASO

"Por ahora es todo divertido, armamos listas, levantamos y bajamos candidatos, pero yo te quiero ver el sábado a la noche cuando esto se cierre y tengamos que ir a una PASO", se confesó un radical que cumple funciones de concejal en una localidad de la tercera sección electoral, la zona suroeste del Gran Buenos Aires.

Desde la otra orilla, un armador "amarillo" confesó que "esperemos que podamos llegar a una unidad por lo menos en las listas distritales, porque sino sí, puede ser muy difícil el día después". Los que manejan la campaña de Diego Santilli describen que la decisión la tomó Horacio Rodríguez Larreta, a quien todos admiran por ahí.

"Es un buen candidato, la gente se saca selfies con él", se contentan con la relación que Santilli tiene con la gente, Pero no es lo mismo que sienten los dirigentes que participan de la política municipal. Ni los intendentes, descontentos porque tendrán que dividir público con sus rivales internos.

Sin embargo, las quejas más importantes provienen de los que hoy tenían alguna aspiración mayor, ya que no tenían rivales de fuste alrededor y eran candidatos en distritos manejados por el peronismo.

"Con esto desarmaron todo... Encima dicen que esto lo deciden entre los intendentes y las otras fuerzas con lo cual a nosotros nos quieren dejar pintados", se queja un referente que, hasta hace un mes, tenía su situación más que resuelta. Era del PRO, puede ser reelecto en la lista de 2021 y ya tenía clara su estrategia para 2023. Ahora no sabe si tendrá dos listas más enfrente, porque tanto Gustavo Posse como Jorge Macri quedaron autorizados para armar listas propias en todos los territorios.

En este ejemplo, el candidato es del PRO y además tendrá que competir con la lista que presente Facundo Manes. "Una locura, una locura, innecesario todo... Todos tenemos un valor, si nos destratan así ahora, después será muy difícil que trabajemos para un candidato", sostiene este referente que estuvo en las fotos de Tigre y Tres de Febrero.

Macri y Santilli, "Juntos"

Ayer, por primera vez, hubo una actividad conjunta entre Santilli y Jorge Macri, a solas primero y luego con vecinos. Las fotos expresan mucho más que lo que parece. El primero llegando, y el segundo esperándolo. Y esto continuará así.

Jorge Macri y Diego Santilli se mostraron "Juntos".

En lo que sí coinciden los dirigentes y militantes del PRO y los radicales es por el costo que tuvieron que "pagar" para acordar con sus principales aliados. Mientras que en el sector radical están buscando con lupa los lugares que recibirán los correligionarios estrictamente bonaerense entre los primeros diez lugares, en el PRO se quejan con fuerza porque "ya sufrimos las candidaturas de Graciela Ocaña... Una vez acá, otra vez en la Ciudad, ahora de nuevo acá.... Después no se junta más con vos y hasta parece que no te conoce", se enoja un intendente santillista. En silencio, también se quejan del "miedo que le tienen a Lilita".

Finalmente, Ramiro Tagliaferro, el exesposo y exintendente de Morón va en tercer lugar en la lista de candidatos a senadores provinciales en primer término. Allí no hubo espacio para el pedido de Posse para acordar con Santilli. Los intendentes, aliados de los radicales con Maximiliano Abad como bandera, no le perdonan su presión permanente. Igualmente, hasta que cierren las listas, nadie podrá decir "eso es así".

El próximo jueves, Santilli presentará su candidatura en La Plata, aunque todavía no tenga resuelta la lista de candidatos a diputados nacionales. Por su parte Manes aún no confirmó cuándo ni donde lo hará, aunque ayer se lo vio recorriendo San Miguel con sus nuevos amigos, el local Joaquín De la Torre y el ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó. A este último se le está atribuyendo cientos de llamados a sus viejos amigos del PRO para cambiar de vereda. Facundo Manes estuvo de recorrida con Joaquín De La Torre y Emilio Monzó.

Si no sucede nada extraordinario, la PASO entre Manes y Santilli está lanzada. Y es casi imposible que haya acuerdo entre ambos contendientes, no por ellos, sino porque ya ningún sector quiere aparecer cediendo. "Es una tontera", sigue pensando uno de los pocos que entiende que, disparada la interna, los códigos preestablecidos están hechos para romperse.

"Esperemos que haya lista en las localidades", sugiere un operador todo terreno del candidato PRO que reconoció estar dialogando con varios jefes comunales del conurbano, como también hacen los radicales.

Si bien Santilli es considerado un dirigente más próximo a los intendentes, quizás pierdan de vista un dato que no es menor. Que ante la mínima posibilidad de rayar la impecable campaña presidencial no reconocida de Rodríguez Larreta, el peronismo y mucho más el kirchnerismo podrá hacer que Manes pueda dar el batacazo.