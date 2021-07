El viernes arranca la vacunación espontánea con una aclaración clave

Este miércoles la ministra de Salud de Mendoza, Ana María Nadal, confirmó que a partir de este viernes no hará falta sacar turno para irse a vacunar. En concreto, aclaró que la medida es para recibir primeras dosis y apunta a los 300 mil mendocinos que aún no se han anotado para ser inoculados.

"Hay un grupo de 300 mil personas que queremos que accedan a la vacunación", explicó la funcionaria y dijo que han accedido al menos a una dosis 1.1 millones de mendocinos sobre un universo de 1.4 millones de mayores de 18 años.

La aclaración que hicieron desde el gobierno de la provincia es que la vacunación espontánea solo rige para los mayores de 18 años que no han recibido la primera dosis. En cuanto a los segundos componentes se informará a través del sistema de turnos la fecha en la que deberán acceder al mismo.

"Vamos a pedir a todos los mendocinos que se acerquen a sedes cercanas a domicilio de 8 a 17. Con la sola presentación del DNI podrán acceder al pedido de vacunación de primera dosis. Les pedimos que no se concentren y que no vayan todos temprano. No hagan largas colas, para eso se dispuso un horario extendido de 8 a 17 con el objetivo de evitar esa situación", manifestó.

La funcionaria dejó claro que la administración de segundas dosis seguirá siendo por el sistema de turnos y que las personas que fueron vacunadas en grandes operativos en el estadio Aconcagua Arena deberán esperar a ser convocados.

"Las segundas dosis van a seguir siendo por sistema de turno. No hay vacunación espontánea para segundas dosis. Es solo para los que no han recibido la primera dosis", manifestó. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que aquellas personas a las que le aplicaron la vacuna china y han pasado más de 30 días o los que se aplicaron AstraZeneca y pasaron más de 60 días si pueden ir a colocarse la segunda dosis de forma espontánea.

"En esos casos pueden presentarse de forma espontánea. Pero la idea es seguir citando de acuerdo a la inscripción", señaló.

En cuanto a las segundas dosis de Sputnik admitió que hay 400 mil mendocinos que recibieron la primera dosis y solo 100 mil con el segundo componente. Este grupo deberá seguir esperando que le llegue la convocatoria al correo electrónico porque no hay dosis disponibles por el momento.