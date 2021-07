El rapto de furia contra un periodista y los memes de Mateo Salvatto por su supuesta candidatura

El joven Mateo Salvatto se ha convertido en un referente del emprendedurismo. Es un joven empresario tecnológico que creo la app Háblalo y que se ha mostrado cercano a dirigentes radicales como el presidente de ese partido. Sin embargo, ayer dejó claro no tiene pensado ser candidato y fulminó a dos periodistas que lo ubicaban en la lista de Facundo Manes. Hasta se burló del error que cometieron al renombrarlo como "Mateo Di Salvatto".

"Les voy a pedir que se retracten y disculpen de las declaraciones que hizo sobre mi este 'periodista', que no se quién es, hace apenas unos minutos, insinuando que podría participar en política. Difunden información totalmente falsa para hacer rating", aseveró el joven en las redes sociales.

Además, se quejó de que ni siquiera escribieron bien su apellido y lamentó la descripción que hicieron de su currículum. "Mateo Di Salvatto, que se hizo famoso por ir a la mesa de Mirtha (Legrand) o dar charlas TED. Buena definición de periodismo, amigos", manifestó molesto.

En concreto, se lo mencionaba como potencial candidato en la lista de Facundo Manes, que aspira a ser diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. "Tengo una excelente relación hace años con Facundo Manes y jamás tocó el tema. Ni una vez", adhirió y luego criticó a la periodista Marcela Pagano.

"Cuando se dieron cuenta que no puedo ser diputado porque tengo menos de 25 años, Marcela Pagano dice 'igual seguro en dos añitos lo tenés ahí'. No se preocupen, amigos, no me van a ver ahí. Ni en dos años ni en diez. Sean responsables e infórmense antes de hablar", sentenció.

Más tarde, el joven le puso un poco de humor a la situación y compartió un meme subido desde un perfil fake de Matteo Di Salvatto.