L-Gante habló de la netbook y desmintió a Cristina Kirchner

El comentario de la vicepresidenta Cristina Fernández sobre la entrega de netbooks a alumnos de escuelas de gestión pública en el que citó al rapero L-Gante sigue generando repercusiones. Ahora, es el músico quien desmintió a la expresidenta.

Fernández había dicho durante un extenso discurso en un acto realizado en el conurbano bonaerense, que "en 2014, gracias al Conectar Igualdad y un micrófono de $1000, L-Gante hizo un tema que hoy tiene 176 millones de reproducciones en YouTube".

Uno de los que se sumó a las repercusiones fue el periodista Eduardo Feinmann, quien hizo un particular análisis sobre las letras de músico.

Ahora le tocó el turno al rapero, que se ha convertido en uno de los fenómenos más populares de la música urbana argentina. L-Gante sostuvo que no se sintió usado por la vicepresidenta, pero aclaró que no recibió la netbook como parte del plan. El joven aclaró en declaraciones a medios nacionales que compró la computadora a personas que no le daban uso. Asimismo, agregó que le gustaría que las personas que la reciben la utilizaran.

También indicó que no conoce personalmente a Fernández de Kirchner, pero le causó un gran impacto haber sido puesto como referente.

En relación a las críticas realizadas por los periodistas sobre las letras de sus canciones, intentó restarle importancia y agregó que hablan de su realidad, aunque no busca que lo imiten.