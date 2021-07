Eduardo Feinmann analizó las letras de L-Gante y tildó a Cristina Fernández de "rapera"

L-Gante se ha convetido en uno de los fenómenos más populares de la música urbana argentina. De hecho, este jueves la vicepresidenta Cristina Fernández lo mencionó en un acto. "Leí en un medio extranjero una entrevista con Elegant (L-Gante), Elegant se llama, creo ¿no? un rapero. Les recomiendo que lo escuchen, porque él con Conectar Igualdad y un microfonito de mil pesos, hizo un tema que hoy tiene 176 millones de reproducciones en YouTube", expresó la funcionaria. El que también se sumó al fenómeno fue Eduardo Feinmann, quien hizo un particular análisis sobre las letras de L-Gante.

"Las letras que le gustan a Cristina Kirchner, ahora que es rapera", comenzó diciendo Feinmann con hojas en sus manos que contenían las letras de la canciones de L-Gante. "Por ejemplo, esta frase: 'la mente cada vez más loca enrollándome un churro mixto te va gustando'. Es interesante Elegant es el rap que le gusta a Cristina Kirchner", expresó el conductor en su programa en LN+.

“Si esto es lo que le gusta a Cristina, mamita”, cuestionó Feinmann. Y luego leyó: “Más el humo que me fumo, me siento el número uno. Cuando ella mueve el cu... eh, put... y lo pego para la party”. A lo que el periodista reaccionó: “Epa, epa, epa. Un poquito machirulo ¿No, Cristina? Me parece... Ahí está el elegido por Cristina Fernández de Kirchner”, finalizó el segmento.

Durante este jueves, la red se llenó de comentarios sobre la reacción de Eduardo Feinmann a las letras de L-Gante, y su nombre se volvió tendencia en Twitter.