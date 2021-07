La dura crítica de la patóloga Marta Cohen que enmudeció a la ministra Carla Vizzotti

Una sonrisa. Esa fue la respuesta de la ministra de Salud Carla Vizzotti luego de recibir una dura crítica de la patóloga Marta Cohen. "Los testeos son pocos", fue la observación que hizo la médica que reside en el Reino Unido y que tuvo la oportunidad de dialogar con la funcionaria.

En diálogo con La Nación+, Marta Cohen reveló detalles de la charla que tuvo con Vizzotti en Inglaterra. “Hay que prepararse para en un mes, como mínimo, haya un aumento del número significativos”, aseveró Cohen. Respecto al encuentro que tuvo con la funcionaria aseguró que fue "muy agradable y distendido".

Pero en ese marco, Cohen no dudó en expresar una crítica puntual hacia el Ministerio de Salud de Argentina. "Le manifesté la necesidad de hacer más testeos. Me contestó que se están haciendo 100 mil por día y le dije que hay que hacer muchos más", narró Cohen. "Me contestó con una sonrisa", agregó.

Otro tema que discutieron con la funcionaria es la vacunación de jóvenes. "Hablamos de la pandemia, de vacunas, de las vacunas de los jóvenes. Sobre todo qué jóvenes vacunar primero y cuándo", subrayó Cohen.

La prestigiosa patóloga Marta Cohen.

Más allá de esas charlas puntuales, la profesional que reside en Reino Unido dijo haberse llevado una buena impresión. "Me agradó mucho. El lunes recibí una invitación de la embajada para ir a una cena con la ministra. Me contó que me sigue en las redes. Tuvimos una charla muy distendida con la embajadora de Gran Bretaña en Argentina. Fue todo muy distendido y agradable", expresó.