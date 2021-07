Los primeros números en CABA indican que López Murphy atrae votantes de Bullrich

La renuncia de Patricia Bullrich a la candidatura a diputada nacional generó un cimbronazo y surge un nuevo escenario electoral en la Ciudad de Buenos Aires. Los números preliminares de dos encuestas reflejan que una parte del electorado de la presidenta del PRO empiezan a migrar detrás de la figura de Ricardo López Murphy.

“Notamos un impacto negativo sobre la figura de María Eugenia Vidal que puede beneficiar a López Murphy”, dice en off the récord un encuestador de los más serios del mercado. Si bien la ex gobernadora de Buenos Aires aparece como la favorita para imponerse en el territorio porteño, no muestra aún el potencial electoral que tiene el PRO en CABA. “Esta es la fotografía del momento donde aún no comenzó la campaña y aún no salió a la cancha Horacio Rodríguez Larreta volcándole a Vidal su popularidad y la alta aceptación de la gestión porteña”, dice un vocero del Ejecutivo metropolitano.

La pregunta del millón va a pasar por lo que verdaderamente privilegie la gente, el apoyo al proyecto presidencial de Larreta o un voto castigo Vidal por haber dejado la provincia de Buenos Aires y su silencio desde que dejó el poder el 10 de diciembre de 2019. “Hay un sector de la base electoral de JxC que se muestra enojado por las presiones para bajar a Bullrich y ven en López Murphy un vehículo para expresar su descontento pero por adentro de la coalición”, explica el encuestador.

Esta oportunidad que se nos presenta fue de carambola, ahora dependerá de nosotros si la aprovechamos para quedarnos con algo más que la minoría”, dicen en Republicanos Unidos.

El acuerdo del larretismo con los operadores de López Murphy establece que el que salga segundo debe superar el 15% de los votos para quedarse con la minoría de los cargos legislativos en juego. En la sede del gobierno porteño descartan que eso puede llegar a ocurrir, mientas que en Republicanos Unidos confían en estar mucho más arriba. Hace minutos se definió la lista que encabeza el ex ministro de Defensa, Sandra Pitta, la investigados del Conicet, números dos, luego el periodista que vive en Brasil, Gustavo Segre, en el cuarto lugar María Eugenia Talerico y el periodista Franco Rinaldi en el quinto. La sorpresa es que el esposo de Pampita, Roberto García Moritán, encabezará la nómina de legisladores.

Mientras, desde el radicalismo disidente siguen mirando con simpatía la movida de su ex correligionario después del encuentro con Luis Brandoni y Facundo Suárez Lastra. “Hasta ahora solo hubo conversaciones preliminares pero todo es posible”, dice un dirigente de la corriente “Adelante Radicales” que rivaliza con el oficialismo de Enrique Nosiglia y Emiliano Jacobitti. Ni no llegan a un acuerdo por la intransigencia de los duros de Republicanos Unidos no descartan un respaldo al economista como corriente interna de la UCR porteña.