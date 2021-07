López Murphy no define candidatos y crecen las dudas para enfrentar a María Eugenia Vidal

El cierre de listas en el espacio de López Murphy sigue con internas. El ala dura de Republicanos Unidos no quiere ampliar porque “hicimos un partido y no una pista de paracaidismo". Lo concreto es que no solo descartan a un radical como Suarez Lastra, sino que además no aceptan a Cachanosky.