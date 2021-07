La estrategia de la Ciudad de Buenos Aires para contener a la variante Delta

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, advirtió esta mañana que la variante Delta del coronavirus "está viniendo a la Argentina con personas que están retornando" al país, por lo que pidió a los viajeros "cumplir los siete días de cuarentena aislados" y realizarse un test PCR al séptimo día aunque no tengan síntomas de la enfermedad.



"La cepa Delta es más transmisible, está presente en 100 países en todo el mundo y está viniendo a la Argentina con las personas que están retornando", por lo que es necesario que "demoremos lo máximo posible su circulación comunitaria", dijo Quirós.



En ese sentido, señaló que hay personas que al llegar al país "no tenían síntomas de la enfermedad y el test de PCR (en el exterior) y el test local (en el aeropuerto de Ezeiza) fueron negativos, pero desarrollaron síntomas durante los siete días de aislamiento; es decir que la variante Delta está viniendo a la Argentina con las personas que están retornando".



Por eso, insistió en la necesidad de "cumplir la cuarentena de siete días aislados en sus casos y de su familia y hacer un PCR al séptimo día a pesar de no tener síntomas".



El Ministerio de Salud anunció ayer que se detectaron otros nueve positivos de la variante Delta en viajeros que llegaron al país desde Estados Unidos, México y Paraguay, con lo que suman 15 los casos reportados en la Argentina, e indicó que aún no se comprobaron contagios entre personas "sin antecedentes de viaje", por lo que no hay circulación comunitaria.



Dos de los casos tuvieron resultados de test de antígenos positivo al ingresar al país, mientras que los restantes dieron positivo en el estudio PCR de control realizado al séptimo día de aislamiento o ante la aparición de síntomas.



La variante Delta del coronavirus se reportó por primera vez en India y provocó una suba de contagios en países con alta tasa de vacunación por su mayor transmisibilidad.