Un famoso periodista dejó la TV para ser prensa de Vila y Manzano en Edenor

Este jueves el consorcio Empresa de Energía del Cono Sur se hizo cargo del manejo de Edenor. De esta manera, los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano desembarcan en la compañía y amplían su control sobre la energía eléctrica sumando Edenor a sus negocios que ya tenían en Edemsa (Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza). Lo que se conoció ayer es que el periodista Fabián Doman será el director institucional de la compañía.

"No voy a estar más este programa ni en La Red. No me voy a otro canal ni a otra radio. Se ha publicado mucho el tema. Voy a ser el director institucional de una de las empresas más importantes de Argentina: Edenor", manifestó el ahora exconductor del programa Intratables de América TV.

Doman era periodista en el Grupo América y su dueño, Daniel Vila, le ofreció dejar el periodismo y embarcarse en la gestión de Edenor.

"Se resolvió todo en las últimas horas. Me costaba cerrarlo por dejar el periodismo", explicó ayer Doman al despedirse de sus compañeros. "Yo comencé como asesor de comunicación e imágenes. Fui jefe de prensa de una campaña presidencial en el año 89. Era muy joven. Después hice periodismo, dejé el periodismo, fui director de prensa en la embajada en Estados Unidos. Vuelvo a mi otro amor que es la comunicación corporativa y empiezo un trabajo que requiere concentración full time", manifestó.

Sobre su relación con Daniel Vila, dijo que lo conoce hace dos años y que han tenido una buena relación de respeto mutuo.

"Cuenta la leyenda que cuando llegué yo acá Daniel Vila dijo 'quién trajo a Doman, me agarraron con la guardia baja'. Después me dijo que se equivocó", recordó sobre sus primeros pasos en Intratables. "No siendo amigos, pero es una relación de respeto mutuo y tuvo la generosidad de convocarme para Edenor. Después de mucho noviazgo, le die que si", finalizó.

El nuevo directorio de la empresa estará presidido por Neil Arthur Bleasdale, quien será secundado por Esteban Macek, como vicepresidente, mientras que los cinco directores titulares serán Nicolás Mallo Huergo, Eduardo Marcelo Vila, Edgardo Volosín, Federico Zin y Claudia Balbín.