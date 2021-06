Sandes enfrenta la hora de la verdad en la causa de Vialidad provincial

La causa por el fraude millonario en Vialidad provincial atraviesa un momento clave. Se están realizando las pericias caligráficas para determinar si realmente la exgerenta de Recursos Humanos Corina Gallardo falsificó las firmas del por entonces administrador general Oscar Sandes -como declaró ante escribano público- o si en realidad fue el propio Sandes el que autorizó los pagos indebidos.

Se trata de un fraude que supera los 5 millones de pesos que habrían salido de la casa chica de Vialidad provincial durante los años 2018 y 2019. En concreto, se usaba el dinero para gastos personales y la gerenta de Recursos Humanos se pagó unas vacaciones en la Costa Atlántica con dinero del Estado.

Cuando el Tribunal de Cuentas detectó la maniobra el exadministrador General de Vialidad, Oscar Sandes denunció penalmente a los involucrados y dijo que desconocía la situación. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas lo hizo responsable por el cargo que ocupaba y Fiscalía de Estado dictaminó que "ya sea por acción u omisión" existió responsabilidad por parte del funcionario designado por Alfredo Cornejo en diciembre del 2015.

"Dichas irregularidades que pasaban antes sus ojos fueron justamente advertidas por el propio Tribunal de Cuentas, lo que demuestra una clara negligencia en el ejercicio de su cargo, ya sea por acción y también por la omisión en el debido control", asevera el fiscal de Estado, Fernando Simón.

Pero lo que está tratando de determinarse es si Sandes firmó las órdenes de pago para que el dinero saliese de la caja chica o si su firma fue falsificada por su gerenta de Recursos Humanos, Corina Gallardo.

Gallardo aseguró ante escribano público que ella había falsificado la firma y que Sandes no estaba al tanto de las irregularidades. Pero para confirmarlo, se está realizando una pericia caligráfica.

"Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de hacerle saber que el expediente solicitado se encuentra actualmente remitido al cuerpo médico forense a fin de practicarse pericia caligráfica. Una vez devuelto a esta Unidad Fiscal, se remitirá", informaron esta semana desde la Fiscalía de Delitos Económicos a la sala de la Suprema Corte que está revisando los cargos que el Tribunal de Cuentas le impuso a las autoridades de Vialidad para que devuelvan los 5 millones de pesos que se usaron de forma indebida.

El principal argumento que esgrime el exadministrador de Vialidad para quedar eximido de responder con su patrimonio por los desmanejos que se dieron en ese organismo es que no estaba al tanto de los mismos. "No ha participado en ellos, no tuvo conocimiento de los mismos y advertido de la situación, ha sido él quien encabezó la investigación, ordenó la instrucción del sumario, ordenó la integración de una comisión investigadora, separó del cargo a las personas involucradas y formuló la denuncia penal pertinente", aseguraba en la presentación judicial su abogado Alejandro Jofré.

El resultado de la pericia caligráfica confirmará si efectivamente Corina Gallardo le falsificó la firma o si en realidad Sandes era quién rubricó las ordenes de pago. Si se da el segundo escenario, deberá investigarse si existió complicidad o negligencia.

Sandes terminó renunciando al cargo para jubilarse. Corina Gallardo regresó a trabajar a la Municipalidad de Godoy Cruz donde tenía un cargo reservado y el resto de los empleados involucrados solo recibieron sanciones administrativas leves. Si bien el Tribunal de Cuentas les formuló cargos para que devuelvan el dinero, apelaron a la Corte y el máximo tribunal está revisando el accionar del órgano de control. Paralelamente, la investigación penal sigue su curso.