Massa viaja a Estados Unidos para reunirse con dos funcionares claves de Biden

Sergio Massa viajará la semana próxima a Estados Unidos para realizar una visita de cinco días que incluirá una reunión con la subsecretaria para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung, y una cena con el asesor especial del presidente Joe Biden, Juan González, en el marco de una serie de actividades con empresarios, legisladores y representantes de la comunidad judía de ese país.



La agenda de Massa, para la que trabajó activamente la embajada argentina en Washington, fue difundida este sábado por las autoridades de la Cámara Baja, y prevé asimismo un encuentro con el expresidente estadounidense Bill Clinton como también diálogos interparlamentarios con miembros de la Cámara de Representantes y del Senado de Estados Unidos.



El viaje del titular de la Cámara Baja comenzará el domingo 13 de junio, cuando tras su arribo a Washington mantendrá una cena con González, el asesor de Biden de origen colombiano -nació en Cartagena- que creció en Nueva York y que ingresó al Departamento de Estado en el año 2004.





González estuvo en Buenos Aires a mediados de abril y en esa ocasión, en un contacto con periodistas argentinos, aseguró que el FMI no debe ser el mismo que en 2002, "porque el mundo vive una de las peores pandemias de la historia y la peor crisis económica en cien años".



El lunes 14 de junio, las actividades de Massa seguirán en Washington con una entrevista con el diputado demócrata Gregory Meeks (electo por Nueva York), que encabeza la comisión de Relaciones Exteriores y quien hace un mes, al responder una consulta tras una exposición en el Council of Americas, dijo que la Argentina necesita un acuerdo "de largo plazo" por la deuda con el FMI que se concrete "lo más rápido posible".



Al día siguiente, Massa se encontrará con Chung, funcionaria clave del Departamento de Estado para América Latina, y completará la tarde con una visita al Capitolio, para un almuerzo interparlamentario y tres reuniones consecutivas: con el Comité Judío estadounidense, el Caucus (grupo de legisladores con alguna afinidad) de Congresistas Latinos y Judíos de la Cámara de Representantes, y el titular de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez (demócrata / Nueva Jersey).



La actividad del martes concluirá con una cena de honor a la que serán invitados empresarios en la embajada argentina en Estados Unidos, organizada por el embajador Jorge Argüello.



El miércoles 16 de junio, Massa expondrá en el Diálogo Interamericano (Interamerican Dialogue) y luego se encontrará con "actores políticos y legislativos" en una nueva recepción en la embajada argentina.



El jueves 17 de junio, ya en Nueva York, Massa se reunirá con el titular del Congreso Judío estadounidense, Jack Rosen; compartirá un almuerzo con la presidenta del Council of Americas, Susan Segal, para luego hacer una disertación justamente en ese foro; y finalmente, a las 19 hora local, se reunirá con el exmandatario Clinton.