IMPSA: los motivos por los que José Luis Ramón rechazó la invitación de Alberto Fernández

El diputado nacional le envió una carta al presidente explicando por qué no participará hoy en el acto que se realizará en IMPSA para concretar el desembarco del gobierno en el directorio de la empresa. Aclaró que no está de acuerdo con esa operación y por eso no irá.