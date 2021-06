Piden cinco años de prisión para el joven acusado de atropellar y matar a un nene en el barrio de Flores

Ante el Tribunal Oral Criminal 15 a cargo del juez Gabriel Vega continuaron los alegatos en cabeza del fiscal Ignacio Mahiques que solicitó 5 años de prisión para Ricardo Papadopulos, acusado de atropellar y matar a Isaac Sus, de cinco años.

En su exposición detalló los hechos de la fatídica noche del 17 de diciembre y aseguró sobre Papadopulos: "Cuando atropella y huye luego de lesionar, mostró un desprecio a la integridad física de las otras personas y una absoluta falta de solidaridad social, en especial hacia las víctimas”.

Además consideró que el joven es responsable por los delitos de “homicidio culposo en perjuicio del menor Isaac Ovadia Sus, en concurso ideal con lesiones graves culposas de las que resultó víctima Debora Inés Agosti, agravado por la conducción imprudente de un vehículo con motor y por haberse dado a la fuga”.

Asimismo solicitó una inhabilitación para manejar vehículos por diez años. Y que el vehículo quede sometido a proceso de acuerdo a lo que pueda resultar de la acción civil derivada de este incidente.

El representante del Ministerio Público Fiscal manifestó también que todas las infracciones de tránsito cometidas generaron la muerte de Isaac y las lesiones de Débora. “Si hubiera cumplido las normas de tránsito, el resultado no se producía. Si en lugar de acelerar de la manera que lo hizo, lo hacía no tan bruscamente, no se producía este resultado, así como tampoco hubiera pasado si respetaba la prioridad de paso”.

Mahiques también tomó como agravante que el joven manejaba sin licencia de conducir y con los vidrios totalmente polarizados.

Tras un cuarto intermedio que se produjo luego de una conversación privada del abogado de la querella que no tenía cerrado su micrófono y generó una situación incómoda en el juicio, la defensora pública de menores e incapaces, Silvana Céspedes coincidió con el pedido de pena realizado por la fiscalía.

El juicio pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo 12 de julio, momento en que la defensa tendrá la posibilidad de exponer su alegato.