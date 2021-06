Cuál es el punto oscuro de la autorización a Vila y Manzano para quedarse con Edenor

La venta de Edenor al consorcio formado por Daniel Vila y José Luis Manzano, junto con Mauricio Filiberti, sigue levantando suspicacias por sus puntos oscuros, como ser una operación autorizada por el Gobierno nacional pese a que los mendocinos son dueños de Edemsa, que posee una deuda superior a los 10.000 millones de pesos con el Estado sin sufrir ningún tipo de atraso tarifario significativo.

En su editorial semanal del programa Odisea Argentina, en el canal LN+, el periodista Carlos Pagni se refirió nuevamente a la venta de Edenor y la vinculó a la política de “capitalismo de amigos” impulsada por Alberto Fernández. “El Presidente instruyó al subsecretario de Energía, Federico Basualdo, para que apruebe la venta de Edenor a un grupo nacional encabezado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Marcelo Filiberti, todos muy amigos de los Massa”, comenzó.

“Hoy está de moda una serie llamada Startup, cuyo tema es un grupo de jóvenes que quiere construir una criptomoneda y como no encuentran financiamiento, terminan financiándose con bandas semi mafiosas de haitianos en Miami”, expresó el conductor haciendo una curiosa comparación con la compra de Edenor.

Asimismo, Pagni hizo referencia a lo que consideró como “dos curiosidades” en la autorización de la venta de la distribuidora eléctrica bonaerense: “Primero, Basualdo no es quien tiene que autorizar esta operación, ya que es solamente un subsecretario, sino que debería hacerlo el ENRE que conduce Soledad Manín, quien daría la impresión de estar pintada”

“Segundo, que el Gobierno está autorizando la venta de Edenor, una de las grandes distribuidoras de electricidad del país, a un grupo que ya tiene una eléctrica en Mendoza (Edemsa) que acumula una deuda sideral (más de 10.000 millones de pesos) con Cammesa. Uno podría justificarlo diciendo que esa deuda se debe a que el Estado no le permite a la empresa aumentar las tarifas a los consumidores, pero no es así en este caso porque la tarifa en Mendoza no está atrasada; es más, hay boletas de departamentos con 140 m2 en esa provincia que pagan más de 6.000 pesos de luz”, detalló.

Incluso, el comunicador comentó que “Vila y Manzano se están quedando con el diario El Cronista, que está siendo vendido por Francisco de Narváez, su anterior socio en el grupo América”.

Más allá de las inconsistencias en la autorización del Gobierno para el traspaso de Edenor, Pagni también cuestionó el rol de Filiberti en la operación: “Ha sido el gran aportante a la compra de Edenor, aunque después los socios terminaron encontrando un banco en Hong Kong ante las dificultades de encontrar un préstamo, con la supuesta intervención de Martín Redrado, por fuera de los circuitos bancarios tradicionales”.

“Filiberti tiene una fortuna incalculable, desconocida hasta esta operación y construida con la plata del Estado, dado que es el gran proveedor de cloro a Aguas y Saneamientos gracias a un vínculo estrechisimo (algunos dicen sospechosisimo) con el sindicalista José Luis Lingeri, que en la estatización de Aysa en 2006 consiguió que se le asigne unas plantas y las transfirió a las empresas de Filiberti”, manifestó.

En ese sentido, Pagni sostuvo que “este es el nuevo capitalismo de Alberto Fernández, donde el financiamiento termina estando en la caja del sindicalista, con toda la opacidad que eso significa”.