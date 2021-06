Luis Juez descargó su furia contra Ginés González García: "Es un..."

El diputado nacional Luis Juez manifestó su indignación y bronca contra el exministro de Salud, Ginés González García, al que trató de "impresentable" por ser "el responsable de que hoy tengamos 91.000 muertos" por la pandemia de coronavirus y "cagarse de risa de todo lo mal que hizo" en su gestión.

"Este tipo es un impresentable al que encima vemos en televisión como si no hubiese sido el responsable de que hoy tengamos 91.000 muertos. Alguien que no rindió cuentas por el vacunatorio vip, que no explicó nunca cuáles fueron los laboratorios de sus amigos y los negocios que estaban haciendo, se nos está cagando de risa tomando cerveza y de tapas en España. Esta es la dirigencia y el país que tenemos", expresó Juez en relación a las fotografías del exfuncionario que fueron tomadas durante sus vacaciones en Madrid.

Incluso, el legislador cordobés comparó a González García con Santiago Cafiero, aunque el jefe de ministros tampoco quedó bien parado: "Podés improvisar con un tipo carilindo como el inútil Santiago Cafiero en la jefatura de Gabinete, que puede decir un montón de boludeces y cree que le queda bien, pero no poner en la Salud a un irresponsable como este, que se caga de risa de todo lo mal que hizo. Son tipos que enervan a la gente, la ponen como loca".

En declaraciones al canal TN, Juez también cargó fuerte contra el presidente Alberto Fernández por sus polémicos dichos contra la oposición, a la que acusó de comparar las vacunas anti coronavirus con 'veneno': "No puede ridiculizar a todos por la expresión de un dirigente (Elisa Carrió), porque en definitiva es su responsabilidad tomar decisiones pensando en el conjunto y no solamente echándole la culpa al otro".

"Le pido que se ponga en el lugar de padre, lo que siente un padre sabiendo que tiene un hijo al que no saca hace quince meses y lo que le puede pasar a ese niño si le toca el bicho sin las herramientas para pelearle a la muerte. Es una cuestión humanitaria, no ideológica-partidaria", manifestó Juez en relación a la imposibilidad actual en la Argentina de vacunar contra el coronavirus a niños y jóvenes menores de 18 años con comorbilidades, debido a que las vacunas existentes en el país no están autorizadas a inocularse en ese grupo etario.

Asimismo, el diputado opositor insistió: "Me encantaría decirle ¿qué carajo te pasa, Alberto? ¿En qué te transformaste? Te has vuelto un animal irracional que busca pelea".